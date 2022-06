«La Ruche» sera projeté le 9 juin au Plaza en présence du réalisateur

Dans le cadre des séances de proximités de la FWB, le cinéma Plaza de Hotton projettera le film « La Ruche » ce jeudi 9 juin, dès 20 h 15 et accueillera une partie de l’équipe. Ce film belge est porté par des actrices confirmées et en devenir, avec tête d’affiche Ludivine Sagnier et Sophie Breyer, mais aussi Mara Taquin et Bonnie Duvauchelle. Ce film raconte les difficultés de trois filles dont l’adolescence est vécue au rythme des humeurs de leur mère, souffrant de la bipolarité. Après la projection, les spectateurs pourront échanger avec le réalisateur Christophe Hermans et, peut-être, l’une des héroïnes du film.