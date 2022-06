Hotton: Feu vert pour le projet d’urbanisation «Sur Pierreux» à Melreux

Ce n’est pas la première fois que le point concernant le projet d’urbanisation "Sur Pierreux" à Melreux, s’est une nouvelle fois invité en séance du conseil ce mardi soir. Fin mars 2020, le conseil communal adoptait le Rapport urbanistique environnemental (RUE) et la déclaration environnementale concernant ce projet émanant du privé qui prévoit la mise en œuvre et l’urbanisation d’un intérieur d’îlots sur le site de l’ancien BigMat de Melreux et des terrains avoisinants entre l’avenue de la Gare et la rue de Ny.