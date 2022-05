Rescue Ukraine se mobilise toujours pour financer des ambulances

Trois nouvelles ambulances d’occasion pour Kharkiv

Alors que la guerre fait plus que jamais rage dans l’est de l’Ukraine, l’association famennoise reste mobilisée. "Actuellement, nous avons une demande plus ambitieuse puisque les associations de Kharkiv avec lesquelles nous sommes entrées en contact souhaiteraient obtenir trois nouvelles ambulances médicalisées d’occasion. La situation à Kharkiv est toujours plus compliquée et les bombardements y sont quotidiens. Or, malheureusement, les aides ne peuvent parvenir dans l’est de l’Ukraine, là où ils en ont le plus besoin, que si elles sont dédiées à des villes ou des associations, explique Benoît Losfeld, l’un des membres de Rescue Ukraine. Malgré la difficulté de ce nouveau défi, notre petite association RescueUkraine.be a déjà su trouver deux des trois ambulances recherchées, grâce à la collaboration de Sud Assistance de Bourdon. Il nous reste une dernière ambulance à trouver. Nous espérons des contacts avec des services de secours, pompiers, Croix-Rouge, voire services privés afin de pouvoir obtenir des ambulances à un prix raisonnable."

L’association Rescue Ukraine espère actionner différents créneaux pour réussir à financer cet ambitieux projet. "Les dons privés ont été fort importants pour la première ambulance, poursuit Benoît Losfeld. Cela nous a permis, en plus de l’ambulance, de fournir le matériel consommable indispensable au bon fonctionnement de celle-ci. Nous espérons cette fois trouver des entreprises qui pourraient nous aider à financer en partie des ambulances, ou du matériel médical. Nous espérons également pouvoir obtenir des aides concernant les consommables, via des hôpitaux de la région. Soulignons que certains services-clubs nous soutiennent déjà, comme les Rotary Club de Bastogne, Durbuy, Huy… D’autres services-clubs sont approchés et nous espérons encore d’autres aides. Nous avons grand espoir de pouvoir réussir ce nouveau défi de taille, puisqu’il est estimé à environ 35000 €. En pratique, nous partirons déjà avec deux ambulances le 20 mai et espérons trouver les ressources pour la dernière dans un mois."

Plus d’informations sur la page Facebook Rescue Ukraine.