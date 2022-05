Depuis 170 ans, la fanfare d’Hotton «travaille» sa musique joyeusement

Et pourtant, aujourd’hui, elle compte une quarantaine de musiciens dont certains viennent parfois de très loin pour participer aux répétitions qui se déroulent tous les vendredis soir de 20h à 20h45, dans leur propre local qu’ils occupent depuis 2006 à l’étage de la salle du Royal. Un local qui a déjà dû pousser les murs avant l’arrêt forcé dû à l’épidémie de COVID pour pouvoir accueillir tous les musiciens. "Notre plus jeune musicien Augustin, qui joue de la trompette, a dix ans. On recense également beaucoup de musiciens dans la vingtaine, se félicite Ivan Franchimont qui a repris la présidence depuis cinq ans. L’un de nos musiciens, Florian vient chaque vendredi d’Hermalle-sous-Argenteau pour participer aux répétitions. D’autres encore de la région hutoise."

Une quarantaine de musiciens

"C’est incroyable de voir aujourd’hui la vitalité de notre fanfare, poursuit le tambour-major Alain Demelenne, qui fut président de la fanfare durant quarante ans jusqu’en 2017. Quand j’ai repris la présidence, il restait à peine une dizaine de musiciens. Elle en comptait une trentaine lors du 150eanniversaire. Là, une quarantaine aujourd’hui. Il faut souligner le travail de Jo Staf, le précédent directeur musical qui a su redynamiser la fanfare,"

La fanfare recherche toujours des musiciens

Il n’empêche toutefois que, malgré cette bonne santé musicale, la fanfare hottonnaise est toujours à la recherche de musiciens. "Principalement des trompettistes, mais aussi des clarinettistes, des flûtistes… Tout qui aime jouer de la musique en fait! , précise Jean Ryckewaert, l’actuel directeur musical de la fanfare. Après ces quasi deux années d’interruption forcée dues à la crise sanitaire, nous avons eu un peu peur de voir notre fanfare se réduire. Mais heureusement, la toute grosse majorité de l’effectif sera au rendez-vous du 170e" , se réjouit celui qui fut clarinettiste dans l’orchestre des Guides durant 21 ans et directeur adjoint du conservatoire de Huy.

Ne comptez pas sur les Joyeux travailleurs pour vous tirer des larmes lors de leurs 20 à 25 sorties annuelles. "Notre répertoire est populaire et festif. Cela fait longtemps que nous ne jouons plus de marches militaires. Aujourd’hui, notre répertoire revisite des airs de disco, de rock,…" , indique le vice-président et trompettiste Jean-Paul Collard.

Une fanfare qui, même si elle joue quelques fois à l’extérieur, se produit principalement lors des grands événements hottonnais: l’ancien Corso sur l’Ourthe, les fêtes de la musique, les cérémonies patriotiques du 8 mai, les rencontres des brasseries au mois de juillet, la nuit hottonnaise et bien entendu la fameuse kermesse où elle se produit à deux reprises lors de l’ouverture et, déguisée, de la fermeture, le mercredi,

De grands événements musicaux qui seront légion lors de ce 170eanniversaire des Joyeux Travailleurs.

Les Joyeux Travailleurs hottonnais ont repris les répétitions d’arrache-pied dans leur local du Royal pour préparer pour proposer un 170anniversaire d’anthologie. ©-ÉdA

L’agenda du 170eanniversaire

La fanfare des Joyeux Travailleurs proposera quelques grands rendez-vous pour fêter son 170eanniversaire comme il se doit.

– La Fête de la musique le 26 juin au Royal Avec la participation de trois formations: la Stabuloise d’Étalle, l’Harmonie Saint-Martin de Léglise, l’harmonie de Jodoigne et les Joyeux Travailleurs d’Hotton clôtureront en soirée. Entrée gratuite.

– La Fanf’Art Night le 14 août (anciennement dénommée Nui hottonnaise).

– Le Beau Vélo de RAVeL le 20 août: la fanfare se produira également cet été à Menil-Favay lors de l’escale hottonnaise.