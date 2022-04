Compte 2021: la Commune d’Hotton s’en sort plutôt bien après les crises successives du Covid-19 et des inondations

La directrice débute sa présentation chiffrée avec le service extraordinaire qui affiche un mali d’environ 2,2 millions d’€. "Rien d’extraordinaire précise Séverine Guissard. Ce mali est principalement dû aux recettes non constatées à la clôture" .

Au service ordinaire, le résultat à l’exercice propre présente un boni de 975384 €. "C’est effectivement mieux que les 358000 € du compte précédent", fait remarquer la directrice financière, qui tempère tout aussitôt; "Il faut prendre en compte la dotation inondation de 500000 € perçue à l’exercice propre dont nous prélevons 400000 €. Ce qui fait que le résultat global s’affiche à 923711 € et que nous disposerons de 483650 € de moyens en plus lors de la prochaine modification budgétaire".

Les impacts du Covid et des inondations pour la Commune

Séverine Guissard présente ensuite les impacts générés en 2021 pour la Commune tant par la crise du Covid que par celle des inondations. "La crise sanitaire engendre un impact d’environ 27000 € en 2021 (environ 200000 € en 2020) tandis que les inondations ont impacté la Commune à hauteur d’environ 188000 €."

Séverine Guissard pointe encore les bonnes ventes de bois qui s’affichent en recettes à 445000 € "Nous avons vendu notre bois au tout bon moment!"

Elle poursuit: "Quant à la trésorerie, les disponibilités sur le compte sont assez remarquables grâce notamment aux sommes perçues pour pallier aux inondations et qui ne sont pas encore entièrement utilisées. Ce qui fait qu’au 31 décembre 2021, Plus de 2,1 millions d’€ sont disponibles sur notre compte financier (784677 € en 2020). Tandis que les provisions s’affichent à plus de 919000 € et les fonds de réserve extraordinaires s’affichent à 805744 €."

P. Courard: «Les inondations ont-elles appauvri la Commune?»

Si le conseiller de la minorité H12.O,, Philippe Courard d’emblée, salue d’emblée cette bonne santé financière, Il n’en fait pas moins remarquer qu’elle est aussi due aux subsides reçus pour faire face notamment aux inondations. "On peut légitimement se poser la question de savoir si les terribles inondations de juillet dernier ont réellement appauvri notre commune? Grâce aux subsides de la Région, nous avons pu acquérir deux bâtiments pour reloger les sinistrés qui vont enrichir notre patrimoine. Il faut tout de même bien reconnaître que la Région a bien joué son rôle et a bien aidé les communes sinistrées dont la nôtre qui a reçu un peu plus d’1,6 million d’€."

«Nous devons rester vigilants»

Si tant l’échevin des Finances Simon Habran que la bourgmestre Martine Schmit salue cette bonne santé financière, ils appellent tous deux à la vigilance: "Il faudra notamment se méfier des indexations et des révisions en 2022. D’où l’importance de disposer de provisions pour diminuer le recours à l’emprunt et pouvoir investir sur fonds propres. Ces provisions s’imposent pour faire face à des années qui seront sans doute plus difficiles."