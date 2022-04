L'eau coule enfin au dispensaire de Kinzamba grâce au soutien venu de Marenne, Fouches et Sampont

"Une première étape nous avait permis d’équiper l’an passé ce dispensaire-maternité en matériel médical, chirurgical et médicamenteux et en lits d’hospitalisation, indique Paul Roman, au nom des comités de Marenne et de Fouches et Sampont. Cette action répondait à un besoin exprimé il y a plus de trente ans déjà par le groupement des femmes du village, pour un centre de santé auquel s’adressent également les habitants venus des villages aux alentours."

De l’eau détectée à 6370 km de distance

Le projet comprenait également un autre volet: "L’étape actuelle du projet consiste à fournir à ce centre de santé un accès à l’eau potable. La recherche et un premier repérage sur carte d’une veine d’eau furent effectués en Belgique par Gabriel Bihain, un sourcier luxembourgeois bien connu. Ces résultats, déterminés à 6370 kms de distance, furent ensuite confirmés par une équipe de forage venue sur place prendre les mesures de recherche piézoélectriques, poursuit Paul Roman. Après avoir acheminé leur matériel de forage et de construction sur plus de 170 km sur les routes et les pistes du Bandundu, l’équipe des foreurs a rempli sa mission et trouvé l’eau ce vendredi 15 avril, très exactement à l’endroit et à la profondeur indiqués par M. Bihain. Au grand étonnement des habitants locaux."

Le puits de la fraternité

Sur place la joie est immense. "Effectivement! La nouvelle s’est déjà répandue dans toute la province. Le puits s’appelle déjà "masa kimpangi" en kikongo, ce qui signifie "Le Puits de la Fraternité""

Il reste néanmoins encore des travaux à effectuer en surface "Comme la construction d’un château d’eau, la mise en place de panneaux solaires et des circuits électriques nécessaires pour activer la pompe hydrophore, et pour l’acheminement de l’eau vers le centre de santé" , précise Paul Roman qui remercie les personnes, les associations et les trois abbayes trappistes belges qui nous ont toutes si généreusement déjà soutenus pour la réalisation de ce projet.

"Nous arrivons donc presque au bout de ce challenge, Nous avons investi aujourd’hui la totalité de notre budget actuel dans la mise en œuvre de toutes ces étapes. C’est pourquoi nous lançons appel, dès aujourd’hui, pour de nouveaux dons, si minimes soient-ils, pour pouvoir finaliser tous les aspects de ce projet. Nous ne prélevons aucuns frais administratifs et toutes les activités des membres des comités, tant en Belgique qu’au Congo, sont bénévoles. L’entièreté des sommes récoltées est investie dans le projet. Ce compte est géré par un comptable professionnel" , conclut Paul Roman au nom des comités.

Pour faire un don: BE20 0019 1739 4956 Avec la mention: «Soutien au projet de Kinzamba», en y mentionnant nom et adresse.