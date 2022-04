Hotton – Durbuy: L’ambulance «Rescue Ukraine», financée par un collectif, est bien arrivée à Kharkiv

Un collectif citoyen, baptisé Rescue Ukraine s’est créé il y a peu au départ des communes de Hotton et Durbuy. Il réunit plusieurs membres des Rotary de Durbuy et de Bastogne, des médecins, des bénévoles déjà impliqués dans d’autres actions de soutien, Leur objectif était de lever des fonds pour acquérir une ambulance d’occasion fournie par l’entreprise d’urgence médicale Sud Assistance située à Bourdon (Hotton). Bonne nouvelle! Cette ambulance a pu être financée en un temps record grâce notamment à l’aide du Rotary. Elle a bien été livrée à la frontière ukrainienne par quelques membres du collectif. L’ambulance est bien arrivée à destination dans un hôpital près de Karkhiv. Par ailleurs, avec cette ambulance ont été livrés bon nombre de matériels médical et d’urgence.