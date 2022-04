Un carnaval très spécial ce week-end à Hotton

Ce samedi après-midi, avait lieu le bal des enfants avec une salle pleine à craquer. Déguisements, confettis, musique, bonbons et même quelques mascottes ont animé l’après-midi. En soirée, place au bal costumé des adultes. Huit à neuf groupes ont préparé une chorégraphie qu’ils présenteront sur scène.

Un apéro carnaval en fanfare

Dimanche, le comité organise un apéro carnaval en fanfare qui débutera à 11h30 pour se terminer vers 21h. Cette année donc, pas de cortège: " Nous n’avons pas voulu prendre de risques. Le temps était trop court depuis la levée des mesures, pour refaire les costumes, réparer les chars et se préparer. Les travaux en cours sur le pont étaient en plus un réel problème et nous aurions dû trouver aussi un autre itinéraire », poursuit Mathieu Leclerc, le compagnon de Vanessa.

Cette année pas de prince carnaval non plus, mais 2023 verra la nomination de Julie et Rudy " parce qu’à deux, c’est mieux! ». Un couple de prince et princesse pour fêter la 10e édition, que demander de mieux?