Un nouveau look pour l'entrée du village de Martilly

Si cette entrée du village de Martilly a pu voir le jour, elle le doit à différentes interventions comme l’a souligné la bourgmestre Catherine Mathelin. "Après le travail de la Commission locale de développement rural, il aura ensuite fallu continuer à travailler pour rencontrer les critères des pouvoirs subsidiants tant la DGO3 qu’Infrasport, les travaux ORES ou encore l’intervention de la SWDE, du SPW et le service des eaux pour les points à respecter au niveau du canal ainsi que les services provinciaux pour l’accès à la Vierre, la zone de police Semois et Lesse et la Région wallonne pour tout ce qui relève de la sécurité routière. J’y associerai aussi Laurent Bandin, auteur de projet ainsi que Frédéric et Anne-Laure pour l’accompagnement au quotidien."

Une grande variété d’affectations

Plusieurs aménagements et activités caractérisent cette entrée de village. On y retrouve un terrain multisport avec notamment un terrain de pétanque ou encore un jeu de quilles rénové, de nombreux jeux pour enfants, une surface destinée à accueillir la guinguette qui fait partie intégrante du patrimoine local des "Marticos" et qui est présente sur le site depuis une quarantaine d’années.

Le site permet aussi de prévoir une surface disponible pour l’implantation d’activités foraines et devenir ainsi un espace polyvalent. On y retrouve également un espace de convivialité avec barbecue, tables et bancs.

Deux zones ont été aménagées afin de créer une liaison naturelle et sécurisée entre elles et le village, rendant l’ensemble des abords de la Vierre plus attractifs. Ces deux zones sont aussi limitées au niveau de la rue par une rangée de plantations et de barrières afin d’accentuer la sécurité aux abords de la zone récréative par un traitement paysager différencié et spécifique.

C’est sous la dénomination "Plaine de la Vierre" choisie par les élèves et enseignants de l’école communale de Martilly que se dénommera désormais cet espace convivial.

"Et dans la continuité de ce projet, un nouveau parcours pédestre est en réflexion avec le Parc Naturel pour relier les villages de Menugoutte, Martilly et Gribomont. Une nouvelle opération de développement rural va être relancée. La ministre Tellier a accepté notre candidature", a conclu la bourgmestre avant le partage du traditionnel verre de l’amitié.

Au niveau des coûts, le montant total de cet aménagement est de 566 178 € avec un subside de 247 426 € de la DGO3 ainsi qu’une subsidiation auprès d’Infrasport pour un montant de 131 326 €.