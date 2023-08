Un nouveau look pour l'entrée du village de Martilly

De quoi apporter soulagement et compréhensible satisfaction dans le chef de la bourgmestre Catherine Mathelin. "Ce projet qui a été initié par la CLDR (commission de développement rural) dans le cadre du PCDR a fait partie d’une large consultation de la population pour répondre aux besoins locaux. Et vu l’augmentation régulière de la population que ce soit sur Martilly ou Menugoutte, notamment après la mise en service de plusieurs gîtes, ce nouvel outil répond parfaitement à la demande d’une aire de jeux et détente."

Avec la convivialité en priorité !

Ce projet enfin sur pied verra son inauguration officielle dans les prochains mois après que la réception définitive des travaux d’aménagement a reçu le feu vert des autorités compétentes.

Sur place, on peut retrouver plusieurs modules destinés à la détente et à différentes activités physiques. C’est ainsi que les amateurs de pétanque trouveront leur bonheur sur un double espace dédié à cet effet. On a aussi tenu à maintenir un "joyau" du patrimoine local, à savoir la guinguette qui a été rénovée et qui trouve place dans ce nouvel espace. Au niveau de l’éclairage public, des adaptations ont été apportées pour offrir toute la sécurité nécessaire.

Sans oublier le jeu de quilles, lieu de nombreuses joutes passées et qui est amené à en connaître d’autres dans les prochains jours. Une plaine de jeux avec de nouveaux modules trouve aussi une place importante dans ce nouvel aménagement.

Un revêtement drainant recouvre la majorité des espaces de jeu ou de détente. Avec comme priorité, le respect du cadre naturel en y intégrant ces nouveaux aménagements tout en respectant le relief du sol.

"Nous avons aussi veillé à offrir une sécurité optimale à l’ensemble du site en y plaçant une clôture haute sur un large espace de cet ensemble récréatif", note encore la bourgmestre.

Une sécurité accrue a aussi été apportée sur les berges de la Vierre qui ceint tout ce nouvel espace sur toute sa longueur. Le tout dans le cadre paysager verdoyant car l’aspect paysage a non seulement voulu être maintenu sur l’ensemble du lieu, mais aussi doté d’une nouvelle touche de verdure.

C’est ainsi qu’à la sortie du village de Martilly, ces aménagements paysagers et sécuritaires offrent un espace convivial qui va faire le bonheur de la population locale ainsi que du tourisme résidentiel ou de passage.

Quant au niveau des différents coûts de ce nouvel espace, on arrive à un montant total de 593 000 € TVAC. Un aménagement qui a aussi pu bénéficier de subsides, notamment d''Infrasport pour un montant de 166 630 € et 247 083 € dans le cadre du PCDR. Le reste du montant des travaux étant à charge communale.