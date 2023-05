Saint-Médard : les anciens gérants du Grand Chêne acquittés d’abus de faiblesse et de détournement

Ils étaient poursuivis pour avoir abusé de la faiblesse de leurs pensionnaires, déficients mentaux, et pour avoir détourné de l’argent entre 2010 et 2020… Les anciens gérants de la maison de repos Le Grand Chêne à Saint-Médard sont finalement acquittés au bénéfice du doute pour ces deux préventions. Un an de prison avait été requis.