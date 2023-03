Le GAL Parc naturel de l’Ardenne méridionale a présenté ses sept nouvelles stratégies au conseil d’Herbeumont

C’est Sabine Timmermans, employée communale, qui s’est chargée de détailler les mesures mises en place au niveau local pour d’éventuelles interventions dans ce domaine de l’urgence. Elle qui, depuis 2017, participe pour la Commune d’Herbeumont à la réalisation des différentes stratégies pour parer aux situations d’urgence et surtout, veiller à plus de coordination dans les interventions.

Tableaux de présentation à l’appui, Sabine Timmermans a longuement détaillé le rôle de chacun afin d’optimaliser le travail des secours. Un long travail bien détaillé pour un plan adopté par la majorité des conseillers.

Nouveau départ pour le parc naturel

Hélène Poncin, directrice du Parc naturel de l’Ardenne méridionale, a présenté en détail les sept projets que renferme cette nouvelle stratégie de développement local du GAL Parc naturel de l’Ardenne méridionale dont le budget total s’élève à 1 784 357 € et concerne neuf communes (Bertrix, Bièvre, Bouillon, Daverdisse, Gedinne, Herbeumont, Paliseul, Vresse-sur-Semois et Wellin).

Sur les 99 fiches-projets, 34 ont été retenues pour figurer dans les futures fiches. Cette stratégie de développement local portée par le GAL reprend les projets suivants: la coordination, l’agriculture (cultiver pour un avenir durable, soutenir et développer une agriculture pérenne à taille humaine), l’action sociale (entre collaboration, sensibilisation et bien-être: des initiatives innovantes et créatrices de liens pour tous les âges), le tourisme et patrimoine (patrimoine, histoire et nature au service du tourisme pour une attractivité renforcée du territoire), forêt (plus d’interconnexions locales pour une filière prospère), énergie (utilisation rationnelle et durable de l’énergie: information pour passer à l’action) et coopération interterritoriale (le sapin de Noël en gestion différenciée dans les GAL d’Ardenne).

À Herbeumont, c’est une superficie de 5 880 ha et 1716 habitants qui sont concernés par ce Parc naturel de l’Ardenne méridionale dont le projet a été adopté à l’unanimité.

Installations du FC Herbeumont

La convention d’occupation des installations du football de Saint-Médard connaît une légère modification quant à son occupation. Les demandes des associations voulant occuper les installations doivent être transmises directement au FC Herbeumont à l’adresse suivante: fcherbeumont@outlook.be.

S’il y a plusieurs demandes pour la même période, la priorité sera accordée au demandeur qui a introduit sa demande en premier.

Les mises à disposition concernées sont possibles aux périodes suivantes: pour l’année 2023 du 23 au 30 juin et du 23 juillet au 13 août et pour l’année 2024, du 21 au 28 juin ainsi que du 1er au 15 août.

Les semaines restantes en juillet permettent au FC Herbeumont de continuer à recevoir des camps scouts.