Herbeumont : des emplacements de points de recharge électrique sont fixés

Quatre emplacements de recharge électrique

Le Plan de Relance de la Wallonie pour la mise en place d’infrastructures de rechargement pour véhicules et vélos électriques sur le domaine public par les Pouvoirs locaux a été largement détaillé par la bourgmestre Catherine Mathelin qui en a expliqué les différentes implications sur le territoire de la commune.

On retiendra qu’au travers de quatre fiches-projets, les points d’installation suivants ont été retenus: une borne simple pour la salle de Straimont et la salle de Martilly ainsi qu’un double point de recharge pour l’administration communale d’Herbeumont et la place de Gribomont.

Le plan précise également les modalités de cette démarche, stipulant notamment que les emplacements concernés sont mis en concession à un opérateur privé qui sera choisi à l’issue du processus de concession de services.

À charge pour lui d’y installer et d’y opérer, à ses frais, les infrastructures de recharge et à charge pour la commune de maintenir ces emplacements de parking en parfait état et de les identifier correctement.

Voiries et véhicule utilitaire

L’échevin Stéphane Puffet a détaillé les principaux éléments concernant l’adhésion à la centrale d’achat et au marché pour le recensement des éléments de voiries communales par mobile mapping. Argument principal mis en avant: une plus grande facilité d’avoir des infos concernant l’état des routes. Une démarche retenue et votée à l’unanimité.

Ce qui ne fut pas le cas pour la volonté d’acquérir un véhicule utilitaire pour le service travaux. Un achat argumenté par l’échevin Bruno Echterbille qui signale la vétusté du véhicule actuellement en service et les risques encourus si son activité se voit prolongée. Ajoutant que le véhicule actuel se trouve un peu trop souvent en panne. Le montant prévu est fixé à 49 999,75 €.

Un achat qui ne satisfait pas le conseiller de la minorité Laurent Timmermans qui aurait souhaité une prolongation d’une année de service au vu du peu de coût engendré par les réparations.

Bruno Echterbille ajoutant également que les délais de livraison du véhicule neuf risqueraient d’être plus longs que d’ordinaire.

Au vote, seul le conseiller Laurent Timmermans émet un avis négatif face aux huit conseillers de la majorité.