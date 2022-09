Herbeumont: Vers un village de Straimont new-look

Pour les élus herbeumontois, le village de Straimont, de par sa configuration, répond aux critères imposés. Si le projet d’Herbeumont est retenu, il pourrait bénéficier d’un subside de 625000 €: "Le taux de subvention est de 80%, avec une subvention maximale de 500000 €, soit 625000 € TVAC de travaux, frais d’essais et d’auteur compris. Ce possible aménagement du cœur de Straimont est estimé à 870000 €", explique la bourgmestre Catherine Mathelin.

Le projet présenté prévoit des emplacements de parking à l’entrée du village en venant de la route Florenville-Neufchâteau, une harmonisation des voies de circulation et des trottoirs, le centre du village revu pour l’accueil de manifestations et des personnes, la mise en évidence et une meilleure utilisation de l’espace près de la rivière avec entre autres la création d’une plaine de jeux, un espace de convivialité, des accès PMR, des accès pour les kayaks…

Un projet aussi pour la maison de village

Et ce n’est pas fini pour Straimont puisque sa maison de village est concernée également, tout comme le Rivoli à Saint-Médard, via un autre appel à projet lancé dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie.

Les projets présentés doivent démontrer une diminution de minimum 35% d’économie d’énergie et de 55% de production de gaz à effet de serre. Pour les deux bâtiments on envisage: l’isolation des locaux par l’intérieur, remplacement de la chaudière mazout par une chaudière pellets, pose d’une plinthe extérieure en pierre pour contrer l’humidité, mise en place d’une ventilation double flux avec échangeur de chaleur, remplacement des menuiseries extérieures, éclairage LED, installation de panneaux photovoltaïques.

Si le projet est accepté, la commune compte profiter des phases de travaux pour compléter l’équipement des deux bâtiments: Deux nouvelles salles sous toiture dans la maison de village de Straimont, des douches et remplacement de la toiture avec des panneaux sandwich. "L’économie d’énergie pourrait être de minimum 65% à Straimont et entre 45 et 55% au Rivoli. Total des travaux; 574000 € avec des subsides pouvant aller jusqu’à 80%."

En fin de séance on apprenait que, les travaux entrepris dans la maison communale touchent à leur fin et qu’après rapatriement de tous les services en son sein, elle devrait être pleinement opérationnelle et accessible au public à partir du 15 janvier 2023