Herbeumont : 600 ballots de paille partis en fumée

Mardi 16 août, vers 22h18, les pompiers de Bertrix et de Neufchâteau sont intervenus à la rue de la station à Saint-Médard (Herbeumont) pour un feu de ballots de pailles. 600 ballots, entassés sur une longueur de 50 mètres et sur une hauteur de 5 mètres et une profondeur de 5 mètres brûlaient en plein air dans un champ. Les pompiers sont restés durant une bonne partie de la nuit pour éteindre le feu. Au matin du 17 août, ils étaient toujours sur place pour éviter une reprise.