Cette interpellation émanait des ASBL Sports in Lux et MTB FOX CLUB Herbeumont, organisatrices d’activités sportives et représentées par Clémence Hubert, mandatée pour les deux associations.

En résumé, l’interpellation concernait la possibilité par les deux ASBL précitées d’occuper les installations du football de Saint-Médard et refusée jusqu’ici. Une demande étayée en ces termes:"Les clubs organisés par ces deux ASBL comptent 31 membres âgés de 3 à 14 ans dont 11 sont domiciliés sur la commune d’Herbeumont".

Un refus longuement justifié

La réponse à cette demande a été longuement détaillée par l’échevin Stéphane Puffet concernant les modalités de la convention passée entre la Commune et les responsables du nouveau comité du FC Herbeumont. Extraits choisis."Un bel outil dans lequel la Commune a décidé de passer une convention avec le nouveau club de football du FC Herbeumont. Outil dans lequel la Commune a eu à cœur d’investir ces dernières années pour sa valorisation soutenue par une subvention d’Infrasport… Le Conseil communal a décidé de permettre au nouveau club de football la location de l’infrastructure à des camps de mouvement de jeunesse et d’autres associations sportives. C’est en toute connaissance de cause que le Conseil communal a décidé de ne pas prévoir le partage plus ou moins permanent des installations du football avec d’autres activités organisées de manière régulière telles que des stages.

L’échevin Stéphane Puffet s’est aussi attaché à démontrer que par le passé des aides avaient été octroyées à ces ASBL notamment par la mise à disposition gratuite du réfectoire de l’école d’Herbeumont ou de la chapelle Saint-Roch pour un escape-room.

Après cette argumentation, un droit de réponse limité a été donné à l’intéressée qui a notamment regretté ce refus argumentant notamment un droit arbitraire exercé par le club de football.

Et pour "pimenter" cette interpellation, une personne dans le public a fait part de son mécontentement suite à cette décision. Intervention non autorisée qui a vu l’intéressé quitter la séance de manière assez vive.

Affectation de la maison multiservices

C’est à l’unanimité que les conseillers ont décidé d’affecter les locaux de la maison multiservices à Herbeumont à différents occupants. L’arrière du bâtiment sera occupé par le co-accueil tandis que le local situé au niveau – 1 sera réservé au Club des Jeunes d’Herbeumont. Quant au local du niveau 0 c’est le Conseil consultatif communal des aînés (CCCA) qui l’occupera. Pour ce qui est de la partie +1 dont l’accès se fait par l’entrée principale, elle sera principalement destinée à des activités culturelles.

Une précision a été apportée pour l’usage des lieux par le CCCA:"Ce local est destiné à la tenue de réunions et à l’organisation d’activités diverses liées au bon fonctionnement du CCCA et à titre exceptionnel, et en convention avec le CCCA, le local pourra être utilisé par d’autres associations d’aînés à la demande du preneur.

Des précisions ont également été apportées quant à la répartition des tâches concernant la gestion, l’entretien du local et la répartition des tâches. La convention passée avec le CCCA est établie pour une durée indéterminée.

Plan d’investissement

Parmi les projets retenus dans le cadre de ce plan d’investissement communal, figurent pour l’année 2023 la réfection de la 2epartie de la rue de la Cochette jusqu’à l’entrée de Menugoutte et la rue de Martilly (nouveau nom: Croix Mimie) à Saint-Médard.

Pour 2024, seront concernées la route de Waillimont à Martilly et la rue de la Pite à Herbeumont. Il sera aussi question de la la réhabilitation de l’égouttage à divers endroits dont Menugoutte et à la rue du Héraut à Straimont. Le montant total des travaux subsidiables par le SPW-D G01 s’élève à 982508 € TVA comprise.