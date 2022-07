Dont 103 duos maître et chien, à l’occasion d’un canitrail qui était proposé pour la première fois sur trois distances, et quelque 200 marcheurs.

Quelque 800 traileurs se sont aussi régalés en solo sur quatre parcours.

Dans les rangs luxembourgeois, on retiendra notamment les deuxièmes places de Constant Lemaire sur 17 km, et en dames de Justine Wenkin sur 66 km, la distance phare, et les troisièmes places d’Arnaud Rigaux (17 km), d’Anne Bossicart (17 km) et de Wivine Michaux (32 km).

Ainsi que le succès sur 8,5 km de Pierre-Yves Winkin qui pouvait difficilement rêver meilleur contexte pour dédier celui-ci à Zara, son toutou avec lequel il pratiquait le canicross à un très haut niveau, disparu il y a peu.