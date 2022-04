Le panneau posé au centre d’Herbeumont a fait son temps et sera remplacé par deux grandes affiches qui annonceront les marchés de terroir et qui présenteront aussi une carte de la commune avec quelques photos et légendes.

L’image de marque de la région sera améliorée sur les réseaux sociaux.

Pour les promeneurs, trois nouveaux circuits ont été tracés: la Vanne des Moines (14 km), le Tombeau du Chevalier (10 km) et le Rocher du Chat (20 km). Au début de chacune des promenades, des panneaux de renseignements seront réalisés.

Rayon activités, l’affiche est alléchante: marche Adeps le 17 avril, marché du terroir le 2esamedi du mois, de mai à septembre, la marche gourmande le 21 mai, la fête de la musique en juin, la brocante le 21 août, le quiz le 18 novembre, le marché de Noël les 16 et 17 décembre, un concours de crèches, un nouveau concours de photos avec cette fois comme thèmeL’Arbre sous toutes ses formes.

À noter également que des expositions temporaires sont organisées dans les locaux du syndicat d’initiative tous les deux mois.

Le bureau sera ouvert tous les jours en 2002

De nouvelles brochures viennent également d’être éditées sur le château d’Herbeumont ainsi qu’un dépliant reprenant en français et néerlandais les principaux sites touristiques de toute la commune.

La présidente Christine Petitjean s’est également réjouie de l’engagement de Louis Collard qui viendra épauler Dario Castellaneta.

Cet engagement permettra notamment l’ouverture quotidienne du bureau pendant le reste de l’année 2022.

À noter aussi que la jeune Lisa Bouvy va ouvrir prochainement son restaurant, au centre de la localité.

4865 personnes accueillies en 2021

À noter que 4865 personnes ont fréquenté le SI l’an passé avec des pics de plus de mille visiteurs durant les mois de juillet et août. Des chiffres en nette évolution (en 2016, 1768 visiteurs avaient passé la porte du SI). 51% des visiteurs sont de langue française pour 42% de néerlandophones.