Herbeumont: Faciliter l’accès au viaduc de Conques pour les vélos

"C’est un projet européen dans lequel la Commune d’Herbeumont n’est pas intervenue financièrement et qui a été géré par le SPW. Si l’accès y est déjà opérationnel, il nous reste à en finaliser l’accès via l’aire des motor-homes en empruntant la ligne du RAVeL qui passait à cet endroit et pour lequel nous avons effectué des travaux de redressement. Le but étant aussi d’en faciliter l’accès pour les vélos. On prévoit également d’installer des panneaux didactiques pour renseigner les touristes sur cet endroit chargé d’histoire", précise la bourgmestre Catherine Mathelin.

Pour rappel, ce viaduc qui surplombe la Semois comporte sept arches et s’élève à une hauteur de 38 mètres sur une longueur de 138 mètres.

À ajouter dans la lignée de ce projet, la rénovation des deux ponts situés sur le RAVeL et conduisant sur cette ligne au viaduc lui-même. Tout cela aussi dans le cadre d’un large balisage ainsi que des cartes de promenades éditées par la Maison du Tourisme du Pays de Bouillon en Ardenne.