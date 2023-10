Le P'tit Bénéfice en cours de démolition : une page d'histoire se tourne à Marbehan

A Marbehan, les plus de 30 ans s’en émeuvent. Le bâtiment du P’tit Bénéfice est en cours de démolition. Si le magasin a fermé ses portes depuis quelques années, sa façade faisait encore partie du paysage marbehanais. Une page d’histoire se tourne dans le village. Chez M. Daussin, puis chez Michel et Annie, on trouvait absolument de tout, une véritable caverne d’Ali Baba: matériel de bricolage, de jardinage, droguerie, peintures, serrurerie, plaque d’immatriculation, jouets… Et de précieux conseils ! Un immeuble à appartements, avec une surface commerciale, sera construit à cet endroit.