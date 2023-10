Grâce à l’application Fritsy, vous pouvez commander une frite en évitant la file d’attente

Fritzy est une plate-forme spécialement dédiée aux friteries belges. L’objectif est de centraliser toutes les friteries avec leurs menus dans le but de permettre aux clients de les consulter et de pouvoir passer leur commande à l’avance. Cela permet aux clients d’éviter les désagréables files d’attente et aux friteries d’optimiser les prises de commandes. Nous voulons que tout le monde puisse y retrouver sa friterie préférée.

Dans la pratique, comment cela fonctionne-t-il ?

Notre application propose, grâce à une géolocalisation, la liste des friteries des alentours, avec leurs différents menus en frites, fricadelles, mitraillettes, mais aussi leurs heures d’ouverture et la possibilité de passer commande et de payer en ligne. Chaque friterie peut personnaliser sa page avec ses propres photos. Il suffit de créer son panier depuis chez soi et ensuite de se présenter à la friterie pour y récupérer sa commande.

L’idée: imaginons que l’on ait 30 minutes de pause déjeuner et que l’on n’a pas envie d’en consacrer 15 à attendre sa portion de frites ou sa mitraillette. On commande donc en ligne à l’avance, puis arrivé à la friterie il vous suffit de retirer votre commande prépayée. Il s’agit en fait d’un coupe-file.

Depuis deux mois que votre application est proposée, combien de friteries ont décidé d’adhérer à ce système ?

Nous travaillons déjà avec des friteries à Bruxelles, Namur, Charleroi, Wavre mais aussi en province du Luxembourg: Libramont, Neufchâteau, Musson, Virton, et très prochainement Arlon, Athus, Aubange, Vance et Bastogne. Nous continuons de grandir de semaine en semaine et nous nous en réjouissons.

Comment êtes-vous rétribués ? Et la commande coûte-t-elle plus chère via l’application que sur place ?

Nous sommes rétribués par quelque cent à chaque commande. Ce montant est fixe peu importe le montant de la commande. On fait en sorte que le consommateur ne soit pas pénalisé. En général, les gestionnaires de friteries prennent à leur charge cette commission de la plate-forme.

Centraliser les friteries

L’objectif de cette application, créée par ces deux jeunes d’Attert et Habay, est de centraliser toutes les friteries avec leurs menus sur un même site, dans le but de permettre aux clients de les consulter et de pouvoir passer commande à l’avance. Cela permet aux clients d’éviter les files d’attente et aux friteries d’optimiser les prises de commandes.

"Chez Mimil" à Neufchâteau

"Nous avons décidé d’adhérer à Fritzy pour plusieurs raisons. Premièrement, cela facilite grandement le processus pour le client: il arrive, prend sa commande et repart sans attendre. Tout est clairement détaillé, rendant les erreurs quasi impossibles. Ce qui nous a séduits, c’est l’efficacité du produit et son organisation. Quant aux retours de notre clientèle, ils sont tous positifs. Les clients apprécient la rapidité et l’absence d’attente. Grâce à Fritzy, nous avons également gagné quelques nouveaux clients satisfaits. Concernant la crainte de perdre le contact avec le client, ce n’est pas le cas chez nous. En général, ceux qui utilisent l’application sont ceux qui n’aiment pas attendre et qui sont pressés."

"Chez D’jess" à Libramont

"Nous avons décidé d’adhérer à Fritzy principalement parce que les jeunes sont très attirés par les commandes en ligne. De notre côté, cela nous permet un gain de temps non négligeable. Ce qui nous a réellement séduits avec cette application, c’est sa simplicité d’utilisation. Elle est également très malléable, nous offrant la possibilité de modifier nos produits à notre guise, et ce, à tout moment. Les retours que nous avons eus de nos clients sont très positifs. Ils trouvent l’application agréable, facile à utiliser et apprécient la clarté avec laquelle les produits sont présentés. En termes d’agrandissement de notre clientèle, nous n’avons pas noté de changement significatif. Enfin, concernant une éventuelle perte de contact avec nos clients, nous ne ressentons pas cela. Même pour les commandes à emporter, nous prenons toujours un moment pour discuter avec eux".