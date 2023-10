Élections 2024 à Habay : Faire table rase des dissensions du passé

Au sein des deux groupes principaux, qui se succèdent au pouvoir au fil des scrutins, il faut reconstruire en vue des prochaines élections.

Commençons par la majorité en place, donc par le groupe Pour Habay du bourgmestre Serge Bodeux. Lui, après plus de 40 ans d’engagement politique, ne se représentera pas, comme prévu de longue date.

Malaise impalpable

L’euphorie du soir des élections 2018, avec la reconquête du pouvoir en enlevant 11 sièges sur 19, paraît bien lointaine.

Une forme de malaise impalpable plane sur le Collège. On reproche aux uns leur absence, et aux autres de faire cavaliers seuls. En résumé, l’équipe actuellement aux manettes n’en forme plus réellement une. Elle en a le visage, mais il suffit d’égratigner quelque peu la surface pour que les premières aspérités apparaissent, entre la mouvance "Bodeux" et la mouvance "Barthélemy".

Exit Serge Bodeux, c’est donc le Premier échevin Olivier Barthélemy, et ses partisans, qui vont reprendre la main. Il devrait en toute logique mener la future liste, même si rien n’est officiellement fixé. À lui de prouver qu’il est capable de fédérer. Ce sera son premier challenge, avant la conquête du mayorat. Le Marbehanais ne s’en est jamais caché, il ambitionne de devenir bourgmestre de Habay. Il aurait même pu ("dû" selon ses partisans) revêtir l’écharpe mayorale au cours de cette législature (lire ci-dessous).

Une nouvelle ère

Au sein du Collège, Serge Bodeux (MR), donc, ne se représentera pas. Martine Simon (PS) non plus. Johan Flammang, non apparenté, est toujours indécis, "frustré que les dossiers n’avancent pas plus vite.".

La présidente du CPAS, Fabienne Zevenne (Les Engagés), elle, ne se retrouve pas dans le nouveau groupe en cours de constitution. "Il est davantage coloré libéral, avant c’était une liste d’ouverture, plus nuancée". Elle pourrait donc se retrouver sur la liste de Jean-Marc Devillet. "Je dois le rencontrer, voir ce qu’il propose, voir comment il compte travailler. "

Fabrice Jacques (MR), lui, est repartant, soutenant à fond Olivier Barthélemy (MR). Il devrait pousser la liste.

Au niveau des conseillers, ils sont normalement tous repartants, sauf Marianne Cornet qui ne se représentera pas. La présidente du conseil, Cindy Van de Walle, devrait figurer en 2e position.

La constitution de la liste avance bien. Une liste colorée libérale certes, "mais d’ouverture", insiste Olivier Barthélemy. Et encore ouverte. Avec un objectif clair: conserver la majorité absolue. Ce qui n’est pas gagné à Habay, où une part déterminante de l’électorat est volatile.

Un épisode qui a laissé des traces

Le Premier échevin Olivier Barthélemy aurait pu être bourgmestre en 2022. Pour ce faire, il aurait fallu que Serge Bodeux renonce au mayorat. Si aucune promesse n’a été formulée, plusieurs l’assurent: "Serge a dit à plusieurs reprises qu’il n’irait pas jusqu’au bout, et il a changé d’avis." Ce que nie le principal intéressé. "Je n’ai jamais dit que je quitterais en cours de mandature, si ce n’est pour raison de santé ou autre. C’était une possibilité, sans plus." Toujours est-il que Serge Bodeux, sentant ces tiraillements dans son dos, a provoqué une réunion de groupe, en novembre 2022, avec un vote, pour mettre clairement les choses au point. La majorité des personnes présentes ont maintenu leur confiance en Serge Bodeux.

À en croire les deux hommes, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis cet épisode. "On fait abstraction de ce qui peut diviser dans l’intérêt de la commune", commente le mayeur. "On continue de travailler sur les dossiers ensemble, dans l’intérêt de la commune, assure Olivier Barthélemy. Pour moi, ces tensions sont apaisées et derrière nous. En politique, il faut pouvoir avancer."

L’épisode aura pourtant laissé des traces, c’est indéniable. D’ailleurs, quand on demande à Serge Bodeux s’il soutiendra la liste d’Olivier Barthélemy, il apporte une réponse "sibylline" dit-il: "Le vote est secret. "

L’ancien bourgmestre Gérard Mathieu, lui, apporte son soutien "sans réserve" à la liste, même si, l’âge avançant, il n’y figurera pas.

Les Engagés, encore au stade des contacts

Jean-Marc Devillet ©EdA

Du côté des Engagés, on y voit à peine un peu plus clair qu’il y a un mois. "On est en train de rencontrer des personnes pour voir quelles sont leurs attentes. On fait le tour des villages. Je pense que ce ne sera pas évident d’avoir une liste complète", confie le conseiller Jean-Marc Devillet.

Pour rappel, avec l’annonce de Sylvie Fasbender, Nathalie Monfort et Philippe Coton de ne pas se représenter (même si pour ce dernier, la décision ne semblait pas aussi définitive), le groupe Vouloir, est vidé de toute sa substance, laissant les coudées franches à l’autre mouvance "Engagé" de reprendre la main. Jean-Marc Devillet, qui a quitté le groupe Vouloir en cours de mandature, en est le fer de lance.

L’actuelle présidente du CPAS, Fabienne Zévenne, pourrait rejoindre cette liste. Il se murmure qu’un Pierre-Louis Uselding, toujours actif en coulisse, pourrait se représenter. L’ancien échevin avait quitté le devant de la scène politique en 2017, en démissionnant.

Ecolo pourrait gagner des sièges

Ahmed Berthomé ©EdA

À qui pourrait profiter ces dissensions et ces volte-faces ? Au groupe Écolo bien sûr. Les Verts avaient remporté 2 sièges en 2018. Ils n’ont pas encore désigné leur tête de liste, mais on imagine bien le conseiller Ahmed Berthomé mener la liste, et Marc Antoine la pousser. "On a commencé par parler d’un programme, souligne Ahmed Berthomé. On veut proposer une liste citoyenne, et aller chercher les forces progressistes de la commune." La liste aura tout de même une forte coloration Écolo. "Oui, elle sera sensible aux questions écologiques, mais également sociales." Objectif: entrer dans une majorité.

Vite dit

Une 4e liste ? Peu probable

Y aura-t-il une 4e liste à Habay, les rumeurs vont bon train. Cela nous paraît peu probable tant les trois groupes actuellement représentés au conseil communal doivent trouver de nouveaux candidats. Daniel Schutz (DéFI) a pris plusieurs contacts, mais ne devrait pas être à la tête d’une liste, même s’il garde un intérêt fort marqué pour la politique communale. "Tellement de choses qui se disent et tellement peu de choses qui se font. Comment vont-ils réussir à apaiser le climat habaysien et à concrétiser des projets…", glisse-t-il en observateur, lui qui n’a pas été élu en 2018.

Christophe Marquis "plus proche de la sortie"

Ancien du groupe Vouloir, Christophe Marquis a rejoint la majorité en cours de législature, mais ces derniers temps, il peut se montrer piquant en conseil. "Je donnerai ma réponse courant octobre, pour le moment je suis plus proche de la sortie." Il a toujours regretté que les deux groupes forts à Habay n’aient jamais signé de pacte de majorité pour diriger la commune ensemble. Ce qui pourrait le convaincre de se représenter ? "Une équipe de dialogue où on avance avec efficacité, une liste ouverte."