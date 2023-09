EuroSkills: pas de médaille mais des "souvenirs fabuleux" pour Lua Jacqmin, de Rulles

Quelques heures après la fin de trois journées éprouvantes, la Rullote conservait la même ambition, tout en faisant passer la récompense matérielle au second plan.

"Une médaille serait un bel accomplissement. Mais ce qui importe le plus, c’est tout ce qu’on a vécu pendant dix mois avec les 23 autres compétiteurs", confiait Lua lors de la soirée organisée en l’honneur des compétiteurs.

Comme partout ailleurs, le niveau était relevé dans la catégorie Web Technologies.

Mais la jeune femme s’est accrochée pour terminer la compétition sur une bonne impression, au terme d’une épreuve qu’elle maîtrisait.

Insuffisant malgré tout pour repartir de Gdansk avec une breloque autour du cou. Sans regret. Ça reste tout de même une fin en apothéose pour la Rullote, après un fameux parcours depuis les Startech’s. Gdansk, Lua s’en souviendra toute sa vie ! "C’était incroyable. On a la chance de pouvoir vivre ça, il faut en profiter." Elle qui se disait "tellement timide" pour s’empêcher d’y croire et de s’inscrire en compétition, elle a vécu une expérience qui fait grandir, professionnellement et personnellement. Chez Emresa (la société luxembourgeoise pour laquelle elle travaille) comme dans son village de Rulles, Lua sera accueillie comme il se doit !