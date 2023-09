Les coûts réactualisés du futur échangeur autoroutier de Houdemont

Nous précisions que le coût de cet échangeur (bretelles, pont) était de 3,5 millions. En réalité, ce montant correspond à la partie subsidiée par la Sofico (RW), montant communiqué en 2020.

Les associés communaux et provinciaux de Vivalia prennent en charge les 30 % correspondant à la part non subsidiée. Et comme tout a été considérablement indexé, la dernière estimation pour cet échangeur est désormais de 6,5 millions.

Mais le subside, lui, n’ayant pas été indexé, Vivalia devrait donc apporter 3 millions sur fonds propres. Le tout est bien sûr intégré dans le plan financier déposé à l’AVIQ avec les mesures d’économies qui y sont intégrées et qui ne doivent pas avoir d’impact supplémentaire pour les associés de Vivalia.