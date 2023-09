La Rullotte Lua Jacqmin aux EuroSkills: "Le soutien de ma région me motive" (vidéo)

La Rullotte espérait sans doute une entame moins mouvementée. Mais cet imprévu n’a pas eu de lourdes conséquences sur les épreuves de la première journée. " Ça fait monter le stress, c’est sûr. Mais j’ai la chance de faire un métier bienveillant. Les autres délégations ont attendu que tous les compétiteurs soient installés avant de lancer la journée."

Engagée dans la catégorie Web Technologies, Lua a vite laissé l’incident du bus derrière elle pour entrer de plain-pied dans la compétition. "Je me sentais à l’aise dès le début du concours", confie la seule compétitrice de la province de Luxembourg. Preuve de son extrême concentration, la Rullote ne remarque pas le va-et-vient des supporters et des représentants des 32 pays en compétition. "Je me suis mise dans ma bulle dès les premières minutes. L’après-midi m’a paru plus compliqué, j’étais confrontée à un exercice plus technique que je maîtrise moins. Mais je suis restée calme avec l’ambition de donner le meilleur de moi-même."

Son bilan avant le dernier jour de compétition ? "Un peu mitigé, avoue Lua. Je suis perfectionniste et je pense toujours que j’aurais pu faire mieux, donc il y a une pointe de frustration. Mais je reste dans le match jusqu’au bout. Les EuroSkills se terminent vendredi en fin de journée. Il faudra donner le maximum jusqu’à la dernière ligne droite."

Pour donner le meilleur d’elle-même, la Rullotte peut compter sur le soutien des siens. "Être la seule représentante de la province de Luxembourg me rajoute un peu de pression. Mais je sens que, chez moi, les gens me soutiennent." À Aubange d’où Lua est originaire comme à Rulles (Habay) où elle vit aujourd’hui, on suit attentivement le parcours de l’enfant du pays: "Je n’ai jamais reçu autant de messages d’encouragement. Ça me donne de la force pour la suite et la fin de la compétition !".