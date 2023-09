Pour rappel, la Commune a signé une emphytéose de 30 ans, qui lui permet d’avoir le plein usage de la gare (et donc d’y faire des travaux), même si la SNCB reste propriétaire du bâtiment. Coût de l’opération: 11 000 €/an.

La gare abritera le syndicat d’initiative, la bibliothèque et plus largement un espace d’accueil pour les associations et les acteurs locaux. On parle aussi de locaux de travail partagés, d’un point de distribution de produits du terroir, d’un coin horeca, d’un distributeur de billets de banque, et de l’espace de locations de vélo.

De gros travaux

Le bâtiment devrait faire l’objet d’une rénovation conséquente, tant au niveau de l’agencement des lieux qu’au niveau de l’amélioration énergétique, et d’un aménagement éventuel des espaces inoccupés dans les combles.

Bien sûr, la SNCB conservera quelques locaux pour assurer un service minimum: salle d’attente de minimum 15 m², local d’entretien, local technique, toilettes publiques sur les quais, accès au couloir sous voies.

Un comité de gestion créé

Mercredi soir, au conseil communal, Marc Antoine (Écolo) rappelle qu’il était question de créer un comité de gestion pour la gare. L’échevin Olivier Barthélemy acquiesce.

Parmi les trois missions confiées à Idélux, Nathalie Monfort (Vouloir) regrette celle d’accompagnement de la Commune et des acteurs locaux associés dans l’identification des besoins et des fonctions souhaitées pour la réaffectation de la gare de Marbehan. "C’est au comité de gestion ou au Collège à faire ce travail-là, pointe-t-elle. O n est en train de sous-traiter de plus en plus ce qui peut être fait par le politique ou l’administration."

L’échevin Olivier Barthélemy est sensible à l’argument. Cette mission sera retirée à Idélux, et prise en charge par le comité de gestion lorsqu’il sera formé. Normalement, cet automne.

D’ici quatre ans, le chantier devrait être mis en œuvre.

Le conseil communal en bref

Cours de français pour les Ukrainiens

"Il m’est revenu qu’il n’y aurait plus de cours de français qualifiant pour les Ukrainiens, à la rentrée, faute de financement du Fédéral", interpelle Marc Antoine (Écolo). Fabienne Zévenne, présidente du CPAS, tempère. "Le Fédéral nous sucre les aides sociales équivalentes alors qu’elles étaient prévues jusqu’en octobre 202 4, explique-t-elle. Le conseil du CPAS va voir en septembre s’il peut trouver les moyens pour financer ces cours (8 400 € pour six mois). On s’est renseigné auprès du centre culturel, voir s’il ne pourrait pas obtenir un subside. On peut voir aussi à la Province. Notre but, c’est vraiment que ces cours continuent."

Marquages devant les écoles

La Commune de Habay adhère à la centrale de marché wallonne pour poser des marquages routiers colorés devant les écoles, à l’image de ceux devant l’école d’Hamipré (Neufchâteau).

Prime isolation: une seule demande

Jusqu’à présent, il n’y a eu qu’une seule demande pour la prime communale d’isolation. "On va peut-être ajouter la biomasse comme Nathalie (Monfort) l’avait suggéré ", commente l’échevin Fabrice Jacques.

Injustice entre les associations ?

À Anlier, le club des jeunes doit louer une salle. D’autres clubs des jeunes bénéficient d’un local, mais paient les charges, d’autres n’ont rien à payer. Des associations peuvent louer gratuitement leur salle de village ; dans d’autres localités, il faut payer la location. Du côté du groupe Vouloir, on crie à l’injustice. Sylvie Fasbender demande où en est l’harmonisation des conventions.

"Les discussions avancent", répond l’échevin Olivier Barthélemy. Le mayeur Serge Bodeux rappelle que la situation ne date pas d’hier, sous-entendu qu’elle était déjà de mise lorsque le groupe Vouloir était au pouvoir.

Sylvie Fasbender signale que la Fondation rurale de Wallonie avait travaillé sur ce dossier et remis une série de pistes un an avant les précédentes élections communales. "Il était trop tard pour les mettre en œuvre mais depuis lors, rien n’a bougé", regrette-t-elle.