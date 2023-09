Après les arrêts de Serge Bodeux et Martine Simon (Pour Habay), ce sont Sylvie Fasbender, et plus surprenant Nathalie Monfort et Philippe Coton (Vouloir) qui ont annoncé qu’ ils ne se représenteraient pas en 2024. Le groupe Vouloir déjà déforcé après la claque électorale de 2018, s’en trouve réduit à sa plus simple expression, sans capitaine à bord de ce qu’il reste du navire. Un navire qui avait une forte coloration cdH à sa création. Est-ce que Les Engagés vont profiter du champ libre pour constituer une liste ? C’est la question que nous avons posée au conseiller communal Jean-Marc Devillet, qui a quitté le groupe Vouloir en 2019.

"Créer une liste, c’est une réflexion que l’on mène depuis plusieurs mois ", répond-il. Début de l’année, feu Charles-Ferdinand Nothomb, ministre d’État, et Benoît Halbardier, ancien bourgmestre, avaient réuni les forces engagées habaysiennes pour relancer et faire revivre la section locale en vue des prochaines échéances électorales.

La volonté de créer une liste remonte donc bien avant l’annonce de ses anciens colistiers, dont Jean-Marc Devillet salue l’honnêteté de la démarche. Lui-même a hésité à continuer. "La différence, c’est que maintenant j’ai du temps, puisque je suis prépensionné", explique-t-il.

S’il est donc bien question pour les Engagés de constituer une liste pour le prochain scrutin communal, il s’agira d’"une liste d’ouverture, avec des personnes qui veulent s’engager pour leur commune", précise l’ancien échevin, fort d’une expérience politique de bientôt 24 ans. Des contacts sont déjà pris et en cours. Une liste complète à Habay doit compter 19 personnes. Cela fait du monde, pas facile à trouver, dans une société où la politique suscite de moins en moins de vocations.