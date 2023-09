Qui veut gérer la galerie du Châtelet à Habay ?

La Commune cherche donc un nouveau gestionnaire, et va lancer sous peu un appel à candidature. Les conseillers communaux habaysiens se sont penchés sur cet appel mercredi soir.

L’échevin Olivier Barthélemy explique que le futur gestionnaire devra mettre en avant des produits du terroir, au même titre que les établissements labellisés "bistrot de terroir". Sylvie Fasbender fait ajouter des produits issus du commerce équitable.

Jean-Marc Devillet tique sur l’obligation d’ouvrir 7 jours 7, de mai à septembre. Cela semble en effet difficilement tenable. Le bourgmestre Serge Bodeux propose une ouverture de minimum 6 jours sur 7, de mai à septembre, avec l’obligation d’ouvrir le week-end. L’appel a été modifié en ce sens.

50 €/mois la première année

Le loyer sera plus que modéré. Lisez plutôt: 50 €/mois la première année, 100 € pour la deuxième année et 150 €/mois à partir de la troisième année. Les charges seront payées par le locataire.

"Le but est vraiment de trouver quelqu’un. Des personnes ont déjà manifesté leur intérêt", avance l’échevin.

Marc Antoine s’étonne que l’appel n’informe pas les candidats que des travaux seront réalisés dans l’établissement. Nathalie Monfort regrette que ce projet de travaux (nouvelle véranda, cuisine,…) n’ait pas avancé. "On en discutera avec le futur gestionnaire, pour voir comment on peut envisager les choses et ce dont il aurait besoin comme aménagements", explique l’échevin.

"C’est très libéral comme approche, pointe avec espièglerie l’Écolo Ahmed Berthomé. On sera face à un privé, qui pourra aménager un bâtiment public avec de l’argent public comme il l’entend." "Je n’irais pas jusque-là ", rétorque le libéral Olivier Barthélemy.

"Il ne faut pas tourner autour du pot. La personne qui va louer dans l’état actuel, avec une cuisine de 3 m2, ne sera pas la même que celle après les travaux, tacle Christophe Marquis, qui aurait voulu voir un document plus abouti. Surtout que pendant la durée des travaux, elle devra cesser son activité." Des travaux qui ne sont pas encore définis, ni budgétisés.

Olivier Barthélemy rappelle qu’il n’y avait aucune obligation de passer cet appel d’offres en conseil, que la démarche a été posée en toute transparence.

Ce sera non pour M. Antoine. A. Berthomé et C. Marquis s’abstiendront. Oui pour tous les autres élus, y compris Philippe Coton, qui trouve le projet caduc, "mais il faut bien avancer."

Finalement, l’appel d’offres fera état d’un bail de trois ans, qui sera donc terminé avant le début d’éventuels travaux.