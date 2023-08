En 2014, Julien Lapraille se faisant un nom et un prénom auprès du grand public en participant à la cinquième saison de Top Chef. Trois ans plus tard, il ouvrait son "Marché de Julien" à Marbehan qui a dû fermer ses portes définitivement ce 30 avril. "On arrête le Marché de Julien mais vous avez vu que j’ai toujours le sourire, confiait le jeune papa dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. On se verra toujours au T’char (le restaurant à Bastogne qu’il tient avec Thomas Meunier, NdlR), à la Foire de Libramont, etc. Bref, c’est un nouveau projet qui s’ouvre à moi, une nouvelle histoire." Et selon nos informations, Julien Lapraille, qui officiait dans "La Grande Balade" de RTL ou via ses capsules "Les Bons Vivants" en radio va débarquer à la rentrée sur la RTBF en télé et en radio. Si on ne connaît par encore à quelle sauce le candidat de Top Chef sera mangé sur la RTBF, voilà un nouveau transfuge mercato télé/radio en cette période estivale. L’un des plus marquant de cet été restera le retour de Tatiana Silva (Miss météo de TF1 et présentatrice du magazine "Exclusif" sur RTL-TVi) dans une émission sur l’écologie, aussi pour le service public belge.