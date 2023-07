D’une longueur totale de 65 m, le bassin de Mageroy est le plus grand du Nord de la Gaule. Il recevait les eaux drainées du site. Vu sa taille, il devait avoir une autre fonction, vraisemblablement piscicole. On a retrouvé beaucoup d’hameçons, de filets de pêche et de plombs sur le site.

Autre intérêt de ce bassin, archéologique cette fois, c’est que les objets qui s’y trouvaient, privés d’oxygène, ont pu être conservés: chaussures en cuir, tablette de cire, canalisations en bois…

Un récipient à defrutum en plomb ©ASBL Arc-Hab

On y a notamment retrouvé un long récipient en plomb. Les archéologues ont longtemps pensé qu’il s’agissait d’une urne cinéraire. Il s’agirait plus vraisemblablement d’un récipient à defrutum, qui servait à cuire le moult du raisin, sans doute pour faire des sauces.

2. Le dé pipé

Le dé pipé de Mageroy avec l’oscelle permettant l’intégration du mercure. ©ASBL Arc-Hab

Ce dé est le premier dé pipé au mercure découvert au monde. De moins d’un cm3, il a été mis à jour par un jeune de 15 ans. En donnant un coup de truelle, il a cassé l’objet, duquel s’est échappé du mercure. Un heureux hasard, qui a permis de déterminer que le dé était pipé, ainsi que son fonctionnement.

3. La bague de Micia

La bague de Micia ©ASBL Arc-Hab

Sur cette bague en argent, figure le nom de la maîtresse des lieux à l’époque où un incendie a ravagé la villa: Micia. Un nom typiquement gaulois.

4. Le trésor monétaire

105 pièces d’argent ont été retrouvées dans la cave, au niveau correspondant à l’époque de la destruction de la villa. Visiblement, les pièces étaient cachées et le sont restées, sous la charpente écroulée. La plus récente pièce datant de 262, on estime donc que la villa a été incendiée peu après cette date.

5. Les céréales

Tout un stock de céréales a été carbonisé lors de l’incendie, ce qui a permis de les conserver. En les analysant, les archéologues ont pu déterminer plusieurs variétés de culture de l’époque: épeautre, différents blés… Au vu de la diversité dans le stock, il servait probablement au réensemencement.