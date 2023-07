Le schéma wallon… sans l’hôpital régional de Houdemont

"L’idée de ce document, c’est de ne plus construire, mais à Habay notre situation est différente, résume-t-il. La réalité de terrain fait qu’on ne peut pas rester exclusivement rural. On va accueillir un hôpital régional (NDLR: à Houdemont) d ont il n’est pas question dans ce schéma, et on est obligé d’assumer l’attraction vers le Grand-Duché. Rien que sur cette base-là, on ne peut pas accepter d’être sur un développement aussi faible. "

Auparavant, le bourgmestre Serge Bodeux a exposé toutes les remarques pour améliorer ce SDT au regard de la situation habaysienne. Des remarques émanant de l’ensemble des groupes qui se sont réunis au préalable. "Je voulais vous remercier, qu’on puisse, sur les dossiers importants, travailler ensemble et de manière constructive ", glisse-t-il.

Être reconnu comme pôle d’ancrage

Impossible de lister ici toutes les remarques, tant elles sont nombreuses. Retenons que la commune de Habay comptera deux pôles: Habay-la-Neuve (urbain) et Marbehan (villageois) qui devront concentrer à eux seuls 75% des nouveaux logements à l’horizon 2050. La Commune voudrait que Habay-la-Vieille, Hachy, Houdemont et Rulles soient reconnus avec leur densité intermédiaire (comme dans le schéma de développement communal).

Gros hic, Habay n’est pas repris comme pôle d’ancrage, or "il existe un risque à terme que les investissements régionaux soient priorisés au sein des pôles, notamment pour les services à la population (mobilité, culture, éducation…) ", relève le mayeur.

Au vu de la construction de l’hôpital à Houdemont, du projet d’extension du zoning des Coeuvins, de l’importance de la gare de Marbehan ou encore de tous les projets de lotissement en cours sur le territoire, la Commune de Habay estime qu’elle devrait bénéficier du statut de pôle d’ancrage.

Autre remarque: le transport des marchandises par rail devrait être une priorité absolue. Habay citant l’exemple suisse: le fret de transit est obligé de passer par le rail.

Nathalie Monfort a insisté pour qu’une remarque concernant des zones blanches pour les personnes électrosensibles soit ajoutée.

Des remarques qui ont suscité l’assentiment de tous. Pour l’avis à rendre, ce fut nettement plus complexe.

Une formule alambiquée, sans les mots "favorable" ou "défavorable"

Une quantité impressionnante de remarques ont été émises par les élus habaysiens sur le SDT. Reste maintenant à voter. Et là, place au flou artistique.

Si les uns veulent émettre un avis défavorable, d’autres préfèrent émettre un avis favorable conditionné. Qu’est-ce qui fait pencher la balance d’un côté ou de l’autre ? La couleur politique. Comme dans bien d’autres communes, les élus libéraux, parce que le SDT est porté par le ministre de l’Aménagement du territoire Willy Borsus (MR) préfèrent l’avis favorable conditionné, là où les autres groupes politiques optent pour un avis négatif, avec les mêmes remarques.

Si ce n’est qu’à Habay, on recherche l’unanimité sur ce dossier. On vous passe les longues minutes de débat pour se mettre d’accord sur une formule, où ne figurent ni les mots "favorable" ou "défavorable", qui est finalement passée de: "Le projet de SDT présenté doit évoluer profondément et ne peut être validé que sur base des conditions émises supra" à "En fonction de notre réalité communale, le projet de SDT présenté doit évoluer profondément et n’est pas validé tel quel ", qui a suscité, avec plus ou moins de conviction, l’assentiment de tous les élus présents, Jean-Marc Devillet qui s’était retiré pour ne pas voter, revenant finalement siéger pour adopter la formule.