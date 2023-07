Deux découvertes exceptionnelles à la villa gallo-romaine du Châtelet, à Habay-la-Neuve

La villa, située sur le plateau entre les rues du Paradis et des Mineurs, est connue depuis 1983. Elle a fait l’objet de fouilles préventives plus approfondies durant cet hiver. Détruite au cours du IIe siècle de notre ère, elle représente un classique du genre pour les archéologues. Le site renfermait toutefois quelques secrets qu’ils ont su percer.

Vue aérienne du site, prise à l’hiver 2023. On distingue clairement les traces de la villa gallo-romaine. Au-dessus, les traces (trous de poteau) d’un habitat celte. À gauche, une tache plus sombre, cylindrique (le puits). ©SPW AWaP

"Le plus intéressant, c’est qu’il y avait un puits, explique Sylvain Fetter, archéologue à l’AWaP (agence wallonne du patrimoine). On ne l’a pas trouvé de suite." À l’aide d’une pelle mécanique, les archéologues ont raboté la terre sur de grandes surfaces. Après chaque décapage, des photos aériennes étaient prises. C’est ainsi qu’une tache sombre cylindrique est apparue, faisant penser à un puits.

Des madriers d’une charpente romaine ont été découverts au fond de ce puits, cuvelé en planches de chêne. ©SPW AWaP

Ce puits, de 3 mètres de profondeur, est alimenté en permanence en eau. Sa partie basse est cuvelée en chêne. "Les planches ont été parfaitement conservées dans l’eau, qui les a protégées de l’oxygène", poursuit Sylvain Fetter. C’est au fond de ce puits, abrités des ravages du temps, que reposaient des madriers de la villa. "La villa ne présente aucune trace d’incendie, on pense que le bâtiment, abandonné, s’est effondré." Coup de chance, une partie de la charpente de la villa a glissé au fond du puits.

"Il est rarissime de retrouver des éléments bien conservés de charpente romaine. Il y en a à Rome, à Pompéi, à Chartres, d’une tout autre envergure, mais c’est très très rare, relève Denis Henrotay, archéologue à l’AWaP. Cela nous permettra de restituer une charpente romaine avec une toiture en ardoise."

Élément de charpente en chêne de la villa. ©SPW AWaP

Le bois permettra également de dater la construction de la villa, par la dendrochronologie (une technique de datation du bois). Les analyses sont en cours.

Un habitat celte, c’est rare !

En orange, les traces d’un habitat celte. ©-SPW AWaP

Autre découverte d’envergure réalisée sur le site, celle d’un habitat celte. En grattant le chemin de la voirie gallo-romaine, les archéologues ont découvert deux grosses pierres qui bouchaient des trous carrés.

Pour le commun des mortels, rien de bien extraordinaire. Pas pour l’archéologue Denis Henrotay, à qui ces trous ont tout de suite mis la puce à l’oreille. Ce type de trou et leur positionnement laissent à penser à un habitat celte, autrement dit à une maison de nos ancêtres les Gaulois. Une hypothèse confortée par des traces de forge ou de foyer, et des éléments appartenant au Second Âge du Fer (La Tène). Le bâtiment mesure 10 m x 10 m et est formé par quatre grands poteaux carrés. Il comporte également un porche. "On retrouve ce type de bâtiment en Alsace et en Lorraine, à la fin de la période celtique, mais l’habitat datant de cette époque est très peu connu en Wallonie, explique l’archéologue. En province de Luxembourg, on trouve beaucoup de tombelles celtes, mais pas de lieu habité."

Un fragment de bracelet gaulois

Fragment d’un bracelet gaulois ©SPW AWaP

Un fragment de bracelet gaulois en verre bleu orné de filets jaunes et blancs a été découvert dans le comblement d’un des poteaux. Il date également de la période La Tène. Du matériel céramique appartenant à la même période a été retrouvé sur le site.

Fouilles d’une fosse de l’Âge de Fer. ©SPW AWaP

Vite dit

Vue aérienne de 1983

La villa gallo-romaine fut repérée pour la première fois en 1983, par Guy Fairon, lors d’une prospection aérienne. La Commune de Habay envisageant de créer là un lotissement, des fouilles préventives ont été menées cet hiver.

Sondages

Des sondages d’évaluation ont été menés sur les deux prairies pour déterminer où fouiller. Des trous de 2 m de large et 10 m de long ont été creusés tous les 10 m. On en voit encore les traces sur Google Maps.

En hiver, un sol "lisible"

Fouiller par temps froid et humide, ils sont fous ces archéologues ? ! Que nenni. En hiver, le sol est "lisible". En été, du fait de la chaleur, le terrain est "illisible", et la terre est dure, trop dure.

Une lasagne ou un livre

Telle une lasagne, chaque couche de terre correspond à une époque. Et tel un livre dont on tournerait les pages, les archéologues remontent le temps, un même site ayant différents niveaux de lecture.

Les fragments de céramique pour dater

Chaque morceau de céramique retrouvé ne vaut pas pour lui-même, mais parce que le travail de la céramique, attaché à des périodes bien précises, permet de dater.

Une enquête des "Experts"

Être archéologue, ce n’est pas uniquement fouiller. Loin de là. Être archéologue, c’est enquêter. Chaque objet retrouvé est numéroté, classé, analysé. La base de données de la villa du Châtelet compte 325 pièces. C’est en les associant que l’archéologue peut confirmer ou infirmer des hypothèses, et mieux comprendre l’Histoire.

Le site recouvert de terre

Le site a été soigneusement recouvert de terre pour y être définitivement conservé. La zone des vestiges ne sera pas constructible mais intégrée à un parc.