Serge Bodeux (bourgmestre de Habay): "C’est une bonne nouvelle pour tous, pour toute une région"

" C’est une excellente nouvelle. Un soulagement ? Oui, quand même, quand on voit les soins de santé chez nous. C’est une bonne nouvelle pour tous, que tout le monde attendait, et qui permettra d’attirer de jeunes médecins et des spécialistes chez nous. Une bonne nouvelle pour le développement de Habay ? Oui certainement, aussi, mais pas que pour Habay, pour toute une région.

Je comprends mes collègues d’autres communes qui ont pu se battre pour leur hôpital, mais à un moment, il faut comprendre qu’au-delà de l’intérêt local, il y a l’intérêt régional. "

François Kinard (bourgmestre d’Aubange): "Je suis un peu écœuré"

"Je veux bien qu’on mutualise, qu’on construise un hôpital de nouvelle génération qui attirera des médecins, mais qu’on le fasse dans les règles de l’art. Quand on a un projet d’un demi-milliard, il faut qu’il soit le plus juste possible, le mieux étudié possible. On se trouve face à des politiques qui dérogent aux règles qu’ils ont décidées. Si le ministre avait déjà pris sa décision avant, alors pourquoi demander aux fonctionnaires de faire une analyse complète. À quoi cela a servi ? Au niveau logique, c’est un non-sens absolu. Ce n’est pas transparent. C’est tout cela qui dégoûte la population de la politique. Je suis un peu écœuré du monde politique, même si j’en fais partie."

Philippe Courard (député PS) : "Il ne fallait pas manquer cette occasion historique unique"

""Scandaleux", s’insurge le Bourgmestre d’Arlon. Ce qui est scandaleux c?est sa réaction et son nombrilisme. Le ministre Borsuys et le Gouvernement se moqueraient soi-disant de l?administration? Personnellement, je remercie le ministre Willy Borsus.

Depuis quand un fonctionnaire délégué doit-il avoir le pouvoir de décision? Est-il un élu? Se soumet-il au choix des électeurs? Doit-il prédominer les choix des médecins, des infirmières, des mutuelles, des syndicats, des élus, toutes et tous représentatifs des citoyens?

Sans ce projet, ce serait le chaos pour les soins de santé en Luxembourg dans les prochaines années. Il ne fallait pas manquer cette occasion historique unique souhaitée par le MR, les Engagés et le PS d’offrir, avec un soutien financier wallon conséquent, un outil de qualité pour le personnel de Vivalia et pour les patients. Grâce à cette décision, les Luxembourgeois et Luxembourgeoises vont pouvoir bénéficier de soins de santé de qualité dans le futur.

J’invite le CA de Vivalia et son Président à mettre tout en oeuvre pour rapidement concrétiser ce projet qui sera le plus important réalisé dans notre belle province."

François Huberty (président provincial des Engagés et bourgmestre de Neufchâteau): "Réfléchir à un avenir pour tous les sites hospitaliers actuels"

Du côté des Engagés luxembourgeois, sans surprise, on se montre satisfait de l’octroi du permis nécessaire à la construction de l’hôpital de Houdemont. "Néanmoins, précise le président provincial François Huberty, dans un communiqué, nous devons tenir compte des inquiétudes de l’arrondissement d’Arlon et réfléchir à un avenir qui fasse sens pour tous les sites hospitaliers actuels. Nous y sommes et continuerons à y être particulièrement attentifs".

Les Engagés appellent donc Vivalia à construire rapidement, main dans la main avec les communes concernées, des projets de proximité pour les centres de santé qui doivent encore voir le jour sur le territoire, en combinaison avec l’hôpital Centre-Sud et celui de Marche-en-Famenne, avec comme objectif prioritaire des soins optimaux pour les patients, y compris en termes de santé mentale et de revalidation.

"Notre principale préoccupation demeure la qualité des soins de santé pour l’ensemble des habitants de la province. Or cette décision ne permettra pas de répondre seule à des besoins criants que nous faisons nôtres. Nous pointons notamment la difficulté de recrutement de médecins spécialistes et infirmiers, la pénibilité du travail et des horaires,...", énumère François Huberty.

Pour son groupe politique, les combats essentiels à mener pour les patients et les travailleurs consistent en: la revalorisation des salaires, la défiscalisation des heures supplémentaires, la reconnaissance de ces métiers comme pénibles, la suppression des quotas Inami, l’urgence de trouver une solution concernant l’imposition des frontaliers français.