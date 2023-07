Pascal Mertens : le permis octroyé à l’hôpital de Houdemont ? "Un soutien à un véritable projet de société"

En février dernier, les responsables de Vivalia se montraient encore plutôt sereins pour l’avenir du projet de nouvel hôpital Centre-Sud. Et pourtant, l’administration wallonne avait remis un avis négatif sur la demande de permis de ce projet, pierre angulaire de Vivalia 2025. Mais l’intercommunale de soins de santé avait réagi très vite en décidant d’aller en recours auprès du gouvernement wallon. Un recours payant donc puisque les ministres Tellier et Borsus ont rendu une décision accordant le permis. Vivalia a juste eu connaissance de cette décision et devrait recevoir les détails dans les jours qui viennent.