Jérémy Roussel (Habay) et Stijn Vandyck (Vielsalm), en finale du concours de la plus belle prairie de Wallonie

Les lauréats et lauréates seront récompensés lors de la Foire agricole de Libramont ce 29 juillet.

Via ce concours, les organisateurs souhaitent mettre en avant les agriculteurs qui apportent des solutions concrètes et qui montrent qu’une transition agroécologique rentable et favorable à la nature est possible et réalisable en Wallonie.

Une biodiversité remarquable à Habay

Jérémy Roussel a 38 ans et travaille seul sur l’exploitation qu’il a reprise de ses grands-parents. Passé en bio depuis quatre ans, il a mis en place plusieurs hectares en prairies permanentes et d’autres en zone Natura 2000. Il y élève des limousines qu’il vend en bovins jeunes de 10 mois. La parcelle de 3 ha qu’il présente au concours est une prairie permanente "depuis toujours". Elle est uniquement fauchée pour le foin après le 15 juin, puis une seconde fois en septembre ou octobre.

La biodiversité y est remarquable et les orchidées, nombreuses, sont remplacées à l’automne par les colchiques. Les haies y sont bien implantées et complétées par des perchoirs pour rapaces. "Dans la famille, on a toujours travaillé dans ce système de respect de la nature, souligne l’agriculteur. Grâce à cette agriculture, la viande est mieux valorisée. Pour moi, c’est une fierté pour la qualité de mon travail. Papa de quatre enfants, il est important de penser au climat".

Une habitude de travailler sur des réserves naturelles

Stijn Vandyck (Vielsalm) met en avant une ancienne pessière transformée en prairie. ©DR

Au nord de la province, du côté de Vielsam, Stijn Vandyck a commencé son exploitation en 2009 en partant de rien. "Par conviction car la nature est très importante pour moi", souligne cet agriculteur originaire du nord du pays. Âgé de 43 ans, il élève aujourd’hui quelque 400 moutons et des ânes sur 82 hectares de prairies dont 32 sont en réserves naturelles.

"J’ai l’habitude de travailler sur des réserves naturelles, poursuit l’agriculteur . Dès qu’une nouvelle voit le jour, on fait appel à mes services. Il faut néanmoins des animaux adaptés à ce type de terrain. Mes moutons qui y sont installés par exemple, peuvent vivre avec peu".

La prairie permanente présentée au concours est une parcelle de 9 hectares, une ancienne pessière transformée en prairie naturelle. Les moutons y pâturent au printemps, puis de nouveau à partir de septembre selon les modalités de gestion de la réserve. "L’avantage, c’est que les moutons peuvent aller partout, dans les trous de carrières, les talus et les endroits où l’homme ne sait pas aller, poursuit l’agriculteur. Leur impact sur le sol est minime ce qui est donc bien pour la planète".