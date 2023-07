Jean-François Jacob à propos des réfugiés ukrainiens : "on recherche des logements en urgence"

Officiellement, 1209. Certains ne sont pas repris au registre national ou sont déjà retournés.

Combien d’Ukrainiens dans les 10 centres ?

On a 350 places, mais on ne sait en mettre que 230. Une chambre de six places peut être occupée par 4 personnes d’une même famille.

Une des difficultés, c’est de trouver des centres ?

On a trouvé 10 centres, neuf actuellement. On est à la recherche de davantage de places. Depuis un mois, on arrive à notre maximum de capacité.

Quel genre de bâtiments recherchez vous ?

Des bâtiments utilisables, qui nécessitent peut-être des remises aux normes. Des bâtiments de collectivités pour lesquels le prix ne soit pas exorbitant non plus. La Région est prête à débourser le juste prix.

Des anciens homes, restaurants ?

Oui, ou des hébergements de type social, des gîtes de moyenne ou grande capacité.

Ce que font les gens la journée dans ces centres ?

La journée est rythmée par l’horaire d’école, c’est aussi faire les courses pour la famille, les tâches communes du centre sont assurées par les Ukrainiens.

Certains travaillent-ils ?

Peu, il y a des cours de français, on propose un parcours d’intégration même si celui-ci n’est pas obligatoire. Certains sont progressivement en mesure de travailler car ils ont appris le français et ils voient la nécessité de s’intégrer, d’autant que la guerre n’en finit pas de se terminer. Ils n’entrevoient pas le retour, ils voient la nécessité d’avoir une meilleure vie pour louer un appartement. Un revenu d’intégration sociale n’a pas la faveur des propriétaires.

Des employeurs se trouvent intéressés par la main-d’œuvre ?

On a rencontré le Crilux, le Forem mais aussi des représentants de la Chambre de Commerce et d’Industrie. Des patrons se disent intéressés de recruter des Ukrainiens. Sur les 1209, 350 sont inscrits au Forem. Il y a un potentiel de 700 qui peuvent l’être. On est en train de travailler avec le Crilux, le Forem, Profirst pour envisager une augmentation des inscriptions et des contacts avec les employeurs.