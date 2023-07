Ecolo et le député Florent étaient pour l'hôpital à Habay-gare

Un signal fort au cours des derniers jours est le soutien plein et entier des 3 conseils médicaux des hôpitaux Vivalia en faveur de Houdemont (voir nos éditions de samedi), ces conseils médicaux qu’on n’avait plus entendu parler d’une seule voix depuis 2014 !

Le député Florent pas content

Le député écolo wallon Jean-Philippe Florent, de Chiny, lui, rebondit sur ce qu’il a lu lors de l’AG de Vivalia mardi dernier et s’insurge en faux quand l’administrateur de Vivalia, le Virtonnais Vincent Wauthoz, invoque une distance minimale de 200 m par rapport à la voie ferrée, pour raisons de sécurité (passage de matières dangereuses), qui n’aurait pas permis de retenir l’emplacement de Habay-Gare.

"Cet élément n’est pas juste, dit le député écolo. Il ne repose sur aucune législation, aucune norme européenne ou wallonne. Il repose en réalité sur un échange de mail entre le bureau d’étude et le Commandant de la zone de secours Luxembourg, en 2016, où au fil de l’échange, on passe de 300 m à 200 m sans trop de difficulté."

Le député Florent invoque encore un courrier des avocats de Vivalia adressé au ministre Gillkinet au printemps dernier, dans lequel ceux-ci précisent que la prise en compte dans la réflexion liée au choix du site d’implantation de Houdemont de la possibilité de respecter une distance de recul par rapport à la voie de chemin de fer ou à l’autoroute "découle des recommandations formulées par le Commandant Thiry, à la tête de la zone de secours afin de prémunir l’hôpital contre les risques induits par le transport de matières dangereuses par rail ou par route (ADR-RDI) et donc de toute nécessité d’évacuation en cas de survenance d’un tel accident au droit du site."

Le député écolo rappelle au passage que la ligne Bxl-Luxembourg est une ligne essentiellement passagers et que des marchandises dangereuses sont plus susceptibles de passer sur l’E411.

"C’est quand même un comble de justifier Houdemont avec cet argument !"

Il ajoute que le nouvel hôpital Delta, à Bruxelles (ouvert en 2018), est tout a fait contigu à une voie ferrée en service, laquelle disposant d’1 train par heure et par sens.

Mais qu’a dit exactement Stéphane Thiry ?

Comme beaucoup citent un peu trop facilement l’avis du patron de la zone de secours Luxembourg, le cdt Stéphane Thiry, nous avons interrogé directement celui-ci.

Stéphane Thiry précise d’abord qu’il a remis un avis très bref en 2016 au bureau d’architectes travaillant pour Vivalia, alors qu’il ne dirigeait pas la zone de secours, mais était capitaine, technicien de prévention.

"Je me suis contenté de le ur répondre que pour le projet d’hôpital, qu’il soit situé à Houdemont proche de l’E 411 ou à Habay proche de la ligne de chemin fer, un hôpital devait tenir compte des risques potentiels de transport de matières dangereuses (ADR par routes), (RID pour le rail), et donc qu’un hôpital devait avoir des parois suffisamment résistantes et des systèmes de ventilation à arrêter en cas d’accident routier ou ferroviaire impliquant des produits dangereux."

Stéphane Thiry s’est contenté il y a sept ans de rappeler ces règles, c’est tout. Et maintenant, chacun les interprète à son avantage, selon qu’on est favorable à l’emplacement de Habay ou celui de Houdemont.

Vivalia dans une autre logique

Du côté de la direction de l’intercommunale Vivalia, on ne tient pas à revenir une nouvelle fois sur les avantages du site de Houdemont par rapport à celui de Habay-gare.

"Nous n’en sommes plus là. Toutes nos forces à présent résident dans l’obtention de ce permis de bâtir qui doit décider de l’avenir des soins de santé en province de Luxembourg. On s’est battu tous ensemble pour obtenir cette structure hospitalière", avance Fabian Namur, le porte-parole de Vivalia.