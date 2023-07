Le chemin cyclo-piéton de la discorde entre Marbehan et Harinsart

Parmi ces dossiers, le fameux chemin cyclo-piéton entre Harinsart et Marbehan, qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. Exit la polémique du conflit d’intérêts (qu’il n’y a pas), c’est la parole du Collège qui est cette fois pointée du doigt.

"En décembre, vous vous étiez engagé à aller voir le ministre pour le prolongement du chemin jusque Harinsart, rappelle Nathalie Monfort (min.). Si le chemin va jusque Harinsart, il est pertinent, sinon autant laisser le chemin herbé. Vous ne respectez pas ce que vous aviez dit, d’aller voir le ministre."

Serge Bodeux tempère

Le bourgmestre Serge Bodeux tempère. Des subsides sont disponibles pour réaliser la première partie du chemin. Autant aménager cette partie (entre la rue du Moreau et la rue Sainte-Hélène), puis la seconde dans un 2e temps. "Si on ne fait rien du tout, c’est sûr qu’on n’aura pas la 2e partie jusque Harinsart."

Nathalie Monfort est sceptique. Pour la 2e partie, il y a le pont. Sera-t-elle subsidiée ? "Dépenser 200 000 € pour bétonner sur trois mètres de large, ce sera un coup de poing dans le paysage de la prairie, pour un chemin qui n’ira pas jusque Harinsart", n’en démord-elle pas. Elle ajoute. "Et j’espère aussi que les travaux ne vont pas commencer avant que la convention d’échange de terrains ne soit signée avec l’agriculteur."

C’est un non ferme de tous les élus de la minorité, une abstention pour Christophe Marquis. Le point est passé à une voix près.

Vite dit

Le mea culpa du bourgmestre

Publication très politisée du bourgmestre dans le bulletin communal de mai-juin, à propos des comptes communaux. Suite à une remarque de la minorité, le mayeur s’en excuse et fait son mea culpa. S’il pense ce qu’il a écrit, cela n’aurait jamais dû paraître dans le bulletin communal censé être politiquement neutre. Une autre version avait été envoyée, mais suite à un imbroglio c’est la première qui est parue.

Un préau à la hauteur

"J’espère que ce préau-là sera à la hauteur", glisse avec malice Nathalie Monfort (min.) faisant référence au nouveau préau de l’école d’Orsinfaing, où il faut se baisser pour passer en dessous… Les préaux des écoles de Rulles et Habay-la-Vieille (64 000 € chacun) seront bien à la bonne hauteur, et le tir sera corrigé à Orsinfaing, signale le Collège.

1 500 € pour le club photo

Un subside a fait tiquer dans les rangs de l’opposition. 1 500 € en frais de boissons, traiteur et location de salle, pour le club photo de Habay, en vue d’organiser une exposition provinciale. Un montant jugé trop élevé. Finalement, l’échevine Martine Simon a convaincu tout le monde en rappelant que la Commune utilise des photos des membres du club très régulièrement sans jamais rien payer, et que ce genre d’expo n’est pas organisé tous les ans à Habay. Unanimité.

Retour sur les problèmes d’eau à Habay-la-Neuve

Dernièrement, au quartier de la rue du Terme et sur la Rulles, l’eau sortait du robinet couleur café. Suite à des questions de Jean-Marc Devillet (min.), l’échevin Johan Flammang est revenu sur ce qui a été mis en œuvre pour résoudre le problème. Les fontainiers ont purgé les canalisations. Cette partie du réseau est passée sur l’eau de la SWDE. Comme l’eau était claire au niveau des purges et des captages, le réseau a été reconnecté aux captages de Perlé et Martelange. À nouveau les riverains ont eu de l’eau couleur café. Le réseau a donc été reconnecté sur l’eau de la SWDE. "Il est possible qu’une canalisation posée il y a 15 ans ait bougé et que de la terre rentre dans les canalisations", informe l’échevin. Tout cela doit encore être investigué. En attendant, le quartier reste alimenté par l’eau de la SWDE. L’échevin signale que dès que les résultats d’analyse seront connus, ils seront publiés sur le net.