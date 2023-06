Hôpital de Houdemont: que va décider le gouvernement wallon?

Il y a quelques jours, la chambre de recours au sein de l’administration wallonne a confirmé l’avis du fonctionnaire délégué de l’Urbanisme à Arlon, estimant que la localisation à Houdemont à l’emplacement de terres agricoles n’était pas adéquate, d’autant plus que le gouvernement wallon s’est engagé, notamment via son nouveau Schéma de développement du territoire, à éviter d’artificialiser les terres.

Mais au nom de l’intérêt général – la santé des habitants de la province de Luxembourg – on verrait mal comment les ministres Borsus et Tellier pourraient dire non à ce permis.

Quatre questions

Il n’y aura aucun véritable suspense du côté de la ministre Tellier, responsable du volet environnemental, car ce critère d’environnement ne posait pas de problème déjà en première instance dans l’avis du fonctionnaire de l’Urbanisme.

C’est plus compliqué pour le ministre Borsus, compétent pour le volet Urbanisme. Il pourrait octroyer une autorisation de permis de bâtir, mais lui adjoindre plusieurs conditions à respecter.

En attendant, nous allons balayer le terrain pour essayer de répondre à 4 grosses questions pratiques.

1. Qu’adviendra-t-il des terres agricoles expropriées à Houdemont en cas de refus du permis par le gouvernement wallon ?

2. Le ministre Borsus pourrait-il octroyer un oui conditionnel, c’est-à-dire en imposant des compensations en matière de terres agricoles ?

3. D’autres nouveaux hôpitaux à Liège et Charleroi sont construits aussi au bord d’autoroutes. Cela a-t-il posé également problème là-bas en matière de terres agricoles ?

4. En cas d’octroi du permis à Vivalia par le gouvernement wallon, les communes de l’arrondissement d’Arlon iront sans doute en recours devant le Conseil d’État. Ce recours pourrait-il suspendre le démarrage des travaux à Houdemont ?

Les terres reviendraient aux agriculteurs

Première question: le sort des terres agricoles rachetées par Vivalia si les ministres wallons disent non ?

Réponse: une restitution des terrains, aux agriculteurs privés ainsi qu’à la Commune de Habay, est bien prévue en cas de non-concrétisation du projet. Tout cela est prévu dans les clauses de contrat lors des expropriations.

2e question: le ministre Borsus pourrait-il donner un oui conditionnel et imposer à Vivalia et la Commune de Habay des compensations de terres agricoles ?

Réponse: impossible pour la Commune de Habay, pour laquelle Idélux devra déjà trouver des terrains agricoles en compensation de l’extension la zone des Coeuvins à Habay.

Quant à imposer des compensations de terres à Vivalia par rapport aux 50 ha du site de l’hôpital de Houdemont, l’intercommunale Vivalia ne dispose pas de réserves foncières, contrairement à Idélux. Seul un effort conjugué de plusieurs communes luxembourgeoises pourrait, solidaires dans Vivalia, apporter cette solution, tout en sachant qu’il faudra 5 à 10 ans pour aboutir à une révision du plan de secteur.

Aucun financement alternatif

3e question: l’hôpital du Mont Légia à Liège et celui du GHdc à Charleroi, le long d’autoroutes, ont-ils rogné sur des terres agricoles aussi ?

Réponse: non. Il s’agissait d’une part d’anciens charbonnages et d’autre part d’anciennes friches industrielles. Tout au plus, le grand hôpital de Charleroi, qui sera inauguré dans un an, a dû prévoir une zone réservée à la flore et à la faune.

Conclusion: pourquoi le gouvernement wallon n’aura vraisemblablement pas d’autre choix que d’octroyer le permis pour Houdemont ? Parce qu’en cas de refus, c’est tout l’avenir des soins de santé en Luxembourg qui serait compromis puisqu’aucun projet alternatif n’a été rentré à la Région pour les hôpitaux d’Arlon, Virton, Bastogne et Libramont. Ceux-ci seraient de toute façon asphyxiés pour les six ou sept prochaines années, à défaut de financement.

Et si les communes de l'arrondissement d'Arlon vont devant le Conseil d'Etat?

En cas de démarrage des travaux à Houdemont, ces communes pourraient-elles faire suspendre ces travaux?

4e question: en cas d’octroi du permis à Vivalia, les communes de l’arrondissement d’Arlon pourraient-elles introduire un recours au Conseil d’État, qui empêcherait le démarrage des travaux du futur hôpital ?

Réponse: non, en cas de recours en annulation, au fond.

Mais ces communes peuvent introduire en parallèle un recours suspensif. L’extrême urgence ne pourra pas être invoquée. Mais un recours en suspension est possible. Dans ce cas, le requérant doit démontrer que le début des travaux pourrait lui occasionner "un dommage suffisant, grave et immédiat". Ce serait aux communes de l’arrondissement d’Arlon de prouver qu’elles subissent un préjudice personnel suite à la construction du CHR de Houdemont.