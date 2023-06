Marbehan: un père jugé pour avoir filmé la scène où il tabasse sa fillette de 7 ans pour forcer sa compagne à revenir

Tour à tour, il l’a décrite comme un démon qui a bouleversé sa vie, lui a fait fumer de l’herbe, et a fait de lui un violent, colérique et jaloux, puis, dans la foulée, comme une personne adorable qui n’avait, tout d’un coup, que des qualités, menaçant de se suicider si elle ne revenait pas à lui, imaginant se marier avec elle à sa sortie de prison.

Il est poursuivi pour avoir donné des coups et occasionnés des blessures entre le 1er mars 2022 et le 28 mars 2023, tant à sa nouvelle compagne qu’à sa fille.

Me Anna Monhonval qui défend les intérêts de la petite fille, est scandalisée: "Il a instrumentalisé sa fille pour régler ses disputes avec sa compagne. Quand j’ai visionné la vidéo, j’ai eu le sang qui s’est glacé."

Il frappe de plus en plus son enfant

La scène du 27 mars 2023 à Marbehan qui a abouti à son arrestation, est édifiante: "Le prévenu faisait la sieste, raconte avec émotion M Monhonval. Sa compagne, qui en était à sa 27e séance de coups, a pris ses affaires et a décidé de se barrer. La fille de Monsieur a attendu qu’elle soit partie pour réveiller son père et l’avertir de la situation. Il s’est mis dans une colère noire et a tabassé sa fille, lui reprochant de ne pas l’avoir averti plus tôt. Il l’a obligé à monter dans la voiture pour retrouver sa compagne, conduisant d’une main et frappant la gamine de l’autre. Il s’est arrêté sur le bas-côté pour prendre une vidéo avec son GSM, où il frappait sa fille, exhibant ses blessures en hurlant que si sa compagne ne revenait pas, il continuerait à la frapper plus fort ! Il a envoyé la vidéo à celle qu’il prétend aimer pour faire du chantage. Il a fallu en arriver là pour que celle-ci se décide à appeler la police et à porter plainte. Lorsque la police est arrivée, la petite victime des coups de son père, partait en ambulance. C’est franchement odieux."

Le ministère public, représenté par la substitute Florence Ricci, s’est dite très inquiète, quand "elle visionne les déclarations audiofilmées de l’enfant qui dit être battue régulièrement et quand elle constate que le rapport d’expertise psychiatrique décrit l’inculpé comme un pervers narcissique avec un risque de récidive est très élevé". Elle a requis 16 mois de prison et 5 600 € d’amende.

Le prévenu qui est domicilié maintenant au Grand-Duché, est passé par toutes les couleurs pendant l’audience: bavard, colérique, larmoyant, larmes de crocodile ou pas, se faisant passer pour une victime, interrompant réquisitoire et plaidoiries, s’agitant en accentuant ses dénégations dès qu’une phrase ne lui plaisait pas.

Son avocate Me Émilie Taildeman, a décrit la compagne comme une prostituée, l’accusant d’être aussi jalouse que lui dans une relation de couple très toxique, avec des torts partagés. "Afin de ne pas pénaliser l’avenir professionnel de mon client, qui est fonctionnaire de l’État luxembourgeois, je vous demande de le condamner à une peine de travail qui ne figurera pas sur son casier judiciaire."

Le jugement sera rendu le 5 juillet.