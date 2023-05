Habay: il envoyait des photos d’oreiller ensanglanté à son ex

La représentante du ministère public ne voulait pas banaliser un tel comportement. "Cela a commencé bien avant votre séparation, reprochait Stéphanie Brand. Vous êtes mariés depuis 1993, cela fait quatre ans que vos agissements perdurent et cela ne s’arrête pas. Il y a toujours de l’alcool, de la violence physique et psychologique. Vous lui envoyez des photos d’oreillers ensanglantés et de suicides. Même quand les policiers arrivent, vous continuez à être violent avec elle."

Vu l’état de santé du prévenu, une peine de travail n’est pas envisageable comme sanction. La substitut a demandé six mois de prison avec un éventuel sursis probatoire où une formation pour mieux gérer la violence et un suivi pour s’assurer d’une abstinence contre l’alcool sont indispensables.

Le réquisitoire au niveau de la peine a été suivi, mais pas au niveau des préventions. Le juge André Jordant a été sensible aux arguments de l’avocat de la défense, Me Dimitri De Coster et a acquitté le sexagénaire de la prévention de coups et blessures, que l’avocat qualifiait de très légères. Mais les six mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire sont tombés car le juge a insisté "sur le caractère intolérable du harcèlement envers une ancienne compagne, d’autant plus que la première plainte et une sévère mise en garde n’ont pas été suivies d’effet".