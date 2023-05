Le chauffeur du poids lourd a remarqué le début de l’incendie et s’est rangé sur la bande d’arrêt d’urgence, à hauteur de Hachy. Il a ensuite réussi à détacher la remorque du camion. Les pompiers d’Arlon et d’Étalle se sont rendus sur place. Les deux véhicules n'ont pas été détruits. La police et un dépanneur sont aussi intervenus.

Cet incident provoque toujours d’importants ralentissements sur ce tronçon en direction d’Arlon.