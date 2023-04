Habay: La minorité demande une baisse des taxes

"Immobilisme et errance"

Jean-Marc Devillet (ind.) n’y va pas avec le dos de la cuillère. Ce compte est selon lui "une rectification sévère des errances de la majorité" et d’un budget "irréaliste". "C’est du touche-à-tout qu’un collège en crise essaie de déguiser, reproche-t-il. Les budgets extraordinaires annoncés ambitieux deviennent présomptueux par l’immobilisme du collège à la lecture de ce compte. Et il tient certainement plus compte des ambitions personnelles que d’un développement communal raisonné et raisonnable. Ce sont les chiffres qui parlent." Ultime banderille pour les 2 millions€ empruntés il y a quelques années pour la réfection de la mairie, qui se fait toujours attendre.

Même son de cloche chez Philippe Coton (Vouloir). "La fonction première d’une commune n’est pas d’engranger de l’argent, mais de répondre aux besoins des citoyens par de nouveaux services, de nouvelles infrastructures. S’il n’y en a pas, autant diminuer les taxes." Et sa colistière Nathalie Monfort de sortir année après année le taux de réalisation désastreux des projets à l’extraordinaire.

Écolo partage grosso modo le même point de vue. Autant baisser les taxes que de thésauriser.

"Un peu populiste"

"Je trouve un peu populiste de dire qu’il faut réduire les taxes, réplique le bourgmestre Serge Bodeux. On est dans la moyenne. On peut les baisser, mais où sera-t-on dans un an ou deux ? Et là, s’il faut les augmenter, ce ne sera pas la même chose."

Les 2 millions€ d’emprunt pour la mairie ? Les taux d’intérêt étaient au plus bas, rappelle le directeur financier Anthony Louette, qui pensait que le projet de réfection allait aboutir plus rapidement.

Quid des réserves astronomiques de la Commune ? "L’argent est réservé pour des projets, répond l’échevine des Finances Martine Simon. Si vous mettez de l’argent de côté pour acheter une maison, vous n’allez pas l’utiliser pour acheter une voiture, sinon vous n’en aurez plus pour la maison." Pas de quoi convaincre les conseillers de l’opposition, puisque les projets budgétés ne sont pas réalisés.

Place du Centenaire à Habay-la-Vieille, rénovation de la mairie, bar perché, étang Remy, salle de sport de Marbehan, plaine de jeux de Habay-la-Neuve, chaudière du Pachis, Skate Park… Autant de projets que la minorité a hâte de voir aboutir. Du côté de la majorité, on assure, tout cela avance, mais prend du temps.

"Si on ne se sert pas de l’argent qu’on gagne, autant en gagner moins", n’en démord pas Philippe Coton.

"Gérer, c’est aussi préparer l’avenir", réplique l’échevine Martine Simon.

"Préparer le futur, c’est investir maintenant", renchérit Ahmed Berthomé (Écolo).

Vous l’aurez compris, face à ces réserves abondantes, les points de vue sont diamétralement opposés.

Vite dit

Hommage à Charles-Ferdinand Nothomb

Une minute de silence a été respectée en hommage au ministre d’État habaysien Charles-Ferdinand Nothomb, décédé le 19 avril dernier. Philippe Coton (Vouloir) a rappelé qu’il a été conseiller communal durant plusieurs législatures, et a permis d’obtenir des subsides pour les aménagements du village de Hachy et la construction du Pachis. "Il restera pour nous un bel exemple du dévouement politique, de l’écoute et du respect de ses partenaires." Le bourgmestre Serge Bodeux a rappelé qu’il a toujours tenu que les promenades autour du Pont d’Oye restent accessibles à tous. "Un grand monsieur nous a quittés."

Lutte contre les logements inoccupés

Unanimité pour un accord contribuant à la lutte contre les logements inoccupés. L’accord prévoit la mise en place d’une plateforme numérique sécurisée pour l’échange de données, explique l’échevin Olivier Barthélemy. Cet accord va favoriser le partage d’infos, au niveau des consommations électrique et en eau, et au niveau de l’administration communale. Lorsqu’un logement vacant est identifié, contact sera pris avec le propriétaire.

Chasse du Fraichebois

Les chasseurs ne pourront plus chasser qu’un seul dimanche par mois sur cette chasse. Objectif: mieux partager la forêt entre chasseurs et promeneurs.

Organisation des noces d’or

Jojo Moris estime qu’il faudrait mieux distinguer les parties religieuses et civiles dans la cérémonie des noces d’or. Il regrette qu’elle n’ait plus lieu fin août, comme le voulait la tradition. "Personne n’est obligé de venir à la messe, répond Martine Simon. On a choisi de tout faire dans la même salle car certains couples ont des difficultés pour se déplacer." Le changement de date ? Pour éviter les congés scolaires et les secondes sessions.