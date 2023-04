Un retour du carnaval bien arrosé

Un marquis très patient

Une météo humide cette année qui n’a pas découragé les 800 participants de la cavalcade dimanche après-midi dont deux groupes d’habitués en provenance de Malmedy. Les danseurs, majorettes, musiciens ont assuré le spectacle dans les rues pendant près de deux heures sous une pluie battante en présence d’un public, certes clairsemé mais tout de même au rendez-vous sous les parapluies.

Il en fallait plus pour décourager le marquis, qui attendait son carnaval depuis quatre ans. "Je suis le marquis de Habay pour une année et cela fait trois années qu’on m’a dit que je le ferais, rappelle Cédric Nadin qui patiente depuis 2020. Pendant 3 ans, mille fois on m’a demandé si j’étais prêt. Alors aujourd’hui on est prêts ! On a juste dû reformer un peu le groupe qui s’était un peu éparpillé mais on a redémarré au complet. Ce n’est pas la pluie qui va entacher cette journée. De toute façon on le fait et le soleil est dans nos cœurs !"

Cédric Nadin, son épouse Céline et ses enfants Julien, Lisa et Clara ont enfin pu prendre place sur leur char accompagné de leur suite pour défiler devant les Habaysiens. "C’est un char style 1920 parce que le carnaval devait avoir lieu en 2020. On s’est inspirée du film Gatsby le Magnifique, avec un piano. On l’a terminé la semaine dernière."

Du côté de l’organisation, on regrettait bien évidemment la pluie tout en saluant les participants dont aucun parmi les 34 chars attendus, n’a annulé sa venue. "C’est la première fois qu’il pleut au carnaval à Habay, précise Johan Flammang, l l‘organisateur du carnaval de la Marquise. C’est vraiment dommage, d’autant qu’il a plu aussi samedi lors de l’intronisation du marquis. Mais la fête est au rendez-vous et on reviendra l’année prochaine. Et sous le soleil !"