Retour du carnaval de la Marquise ces 22 et 23 avril à Habay

Mais cette année, c’est certain, le carnaval est bel et bien de retour dès ce vendredi 21 avril avec les embardes au départ de Habay-la-Vieille et le bal d’ouverture sous le chapiteau installé place Nothomb. Samedi, ce sera le grand jour pour Cédric Ier qui sera enfin intronisé marquis aux côtés de Céline.

Un bal des enfants solidaire

Le bal des enfants, maintenu l’année dernière, qui se déroulera le samedi de 16h à 20h sous le chapiteau, sera placé cette année sous le signe de la solidarité. Le comité carnaval s’est en effet associé avec l’association Un geste pour Evalentine et la fondation Kriibskrank Kanner (aide aux enfants atteints d’un cancer).

Avec l’aide de Carnaval Grenadine, qui anime le bal des enfants, le comité carnaval va réaliser vers 17 h 15 une farandole d’enfants. Les enfants seront comptés entre les 2 mascottes et pour chaque wagon comptabilisé, le comité carnaval versera 2 € à l’association. Place ensuite à la boum des ados de 20h à 21h puis au grand bal jusqu’au bout de la nuit samedi.

33 chars dimanche

Le point d’orgue du week-end sera sans conteste la cavalcade dont le coup d’envoi sera donné à 15h à proximité de la Mairie. Au programme 33 chars en provenance de France, du Luxembourg, d’Allemagne, de Suisse, de Belgique et bien entendu de la province de Luxembourg.