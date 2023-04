Le ministre d'État Charles-Ferdinand Nothomb s'est éteint ce mercredi

Né le 3 mai 1936 à Bruxelles, Charles-Ferdinand Nothomb est le 13e et dernier enfant du baron Pierre Nothomb, sénateur catholique et écrivain, châtelain du Pont d’Oye à Habay.

Dans sa jeunesse, il fréquente l’école primaire d’Habay-la-Neuve puis le collège Cardinal Mercier, à Braine-l’Alleud. Il poursuit ses études aux Facultés Saint-Louis, à Bruxelles, puis à l’Université catholique de Louvain, où il décroche un doctorat en droit en 1957 et une licence en sciences économiques l’année suivante.

Vice-Premier ministre

Les Nothomb ne sont pas seulement des grands serviteurs de l’État, mais aussi de grands voyageurs à travers le monde. Dès 1958, Charles-Ferdinand devient secrétaire particulier du ministre Raymond Scheyven, responsable du Congo. Il voyage avec son ministre au Congo et assiste aux événements de l’indépendance.

En 1963, il épouse Michèle Pouppez de Kettenis, dont il aura trois enfants.

Dans l’ombre de son père resté sénateur PSC jusqu’en 1965, Charles-Ferdinand Nothomb devient président national des jeunes sociaux-chrétiens.

Puis, après la mort de son père en 1966, il est élu à son tour député du Luxembourg en 1968, à l’âge de 32 ans, et restera parlementaire pendant plus de 30 ans !

Ch.-F. Nothomb accède à la présidence de son parti dès 1972, alors que son fidèle ami Wilfried Mertens dirige l’aile flamande, le CVP. Et ce même Martens fait appel à lui en 1980 pour devenir ministre des Affaires étrangères.

Dans le gouvernement Martens V (1981-1985), Nothomb devient vice-Premier ministre et hérite du portefeuille de l’Intérieur et de la Fonction publique. Il est reconduit dans son mandat en 1985.

Crise du Heysel et des Fourons

Plusieurs voix réclament la démission de Ch.-F. Nothomb après le drame du Heysel et les 39 victimes en mai 1985, d’aucuns estimant que le ministre de l’Intérieur, responsable de la sécurité, doit se retirer moralement en raison de la hauteur de la tragédie. Nothomb contre-attaque et refuse de démissionner.

Un an plus tard, c’est une nouvelle crise des Fourons. Le bourgmestre francophone des Fourons, José Happart, voit sa nomination cassée par le Conseil d’État.

Le premier ministre Martens remet sa démission au roi. Nothomb tente alors une ultime solution en nommant un mayeur extérieur au conseil communal, mais sa tentative échoue et il doit cette fois démissionner, permettant la survie du gouvernement.

Tensions avec Deprez

Président de la Chambre de 1988 à 1995, Nothomb passe ensuite sénateur pour son dernier mandat parlementaire, de 1995 à 1999.

Début 1996, il signe un come-back incroyable à la tête du PSC en redevenant président au nez et à la barbe de Joëlle Milquet, candidate poussée par le président sortant, Gérard Deprez. Ce dernier fondera son propre mouvement le MCC, et sera même exclu du PSC pour s’allier au parti libéral, alors appelé PRL.

Mais les tensions restent vives au sein des sociaux-chrétiens et Nothomb doit se retirer en 1998 pour céder la place de président du parti à Philippe Maystadt.

Le septuagénaire retourne à l’univ’

Ch.- F. Nothomb mettra à profit les années 2000, 2010 et 2020 pour se consacrer à la promotion de la Province de Luxembourg et de l’espace Grande Région. Il retournera même sur les bancs de l’univ’à Louvain-la-Neuve et logera en kot, à 76 ans, pour suivre des cours de philosophie !

La vieillesse n’avait pas de prise sur lui et il était resté incroyablement jeune d’esprit d’ouverture. Il écrit. Publie.

On n’oubliera pas non plus que c’est Charles-Ferdinand Nothomb, dans les années 70 avec Elie Deworme (PS) et Louis Olivier (PRL), qui a créé une institution universitaire en Luxembourg, la FUL à Arlon, devenue ULiège.