Habay: trois couples mariés depuis 65 ans

Jules Burnotte (87 ans) et Claudine Schnock (84 ans) fêtent eux aussi leurs 65 ans de mariage. Jules a invité Claudine à danser lors du bal à Fouches. Il était de coutume que les hommes viennent chercher les filles installées sur des chaises au bord de la piste de danse. non loin de leur maman ! Un an plus tard, ils se marient. Dans la ferme familiale de Sampont, le couple a eu trois enfants. Et plus tard, trois petites-filles ont agrandi la famille. Jules a travaillé à l’usine d’Athus, puis est devenu cantonnier à Hachy puis à Arlon. Ensemble, ils ont beaucoup voyagé, et maintenant, ils passent leur temps aux jeux de société.

Victor Peignois, né en 1934, et Huguette Halbardier, née en 1936, se sont eux aussi rencontrés au bal. Au bal de l’Athénée d’Arlon, où Huguette faisait le ménage depuis ses 14 ans. Invité par une fille, Victor a rencontré Huguette, qui servait. Et ils ont dansé toute la soirée. "Elle dansait très bien !", précise Victor. Ils ont eu deux enfants qui leur ont donné trois petits-enfants. Même s’ils n’avaient pas beaucoup de moyens, les jubilaires précisent qu’ils ont eu une vie heureuse, et remplie de danse: comme le tango, qu’ils adorent.