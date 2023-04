Émile Zeippen et Marie-Louise Léonard se sont rencontrés il y a 52 ans à la boucherie Remy. Émile y était boucher, Marie-Louise préparait les repas. Ils ne se sont plus quittés et ont fondé une famille de deux enfants et trois petits-enfants.

Pauly Clesse et Irène Flamant ont fait connaissance en 1969, lors d’une compétition gymnique. Leur voyage de noces ? Un camp Patro où Irène cuisinait et Pauly animait. Ils ont d’ailleurs passé leur vie entourés d’enfants: Pauly est devenu instituteur et Irène gardienne. On leur a ainsi confié 40 enfants, qu’ils aiment encore recevoir aujourd’hui.

Josette et Roger Batter-Pierrard se sont rencontrés au bal à Les Fossés. La maison familiale à Houdemont a vu la famille s’agrandir tout au long de leur vie: d’abord leurs trois enfants puis deux petits-enfants. Ils ont fondé la société familiale Sud Equipement, reprise depuis peu par leurs deux filles.

Francis Bodeux et Marie-Louise Lallement ont croisé leur regard au mariage du frère de Francis. Ils auront deux fils qui ont chacun eu deux enfants. Véritables bourlingueurs, ils ont parcouru le monde. Marie-Louise a fait carrière à la Province, Francis et devenu professeur de langues à Saint-Benoît. Le couple était très actif dans le village d’Habay-la-Vieille, en participant au Comité local d’animation.

Charle Groteclaes et Monique Antoine ont fêté une soirée de nouvel an à Francorchamps. C’est là qu’ils se sont rencontrés. Charles était ingénieur industriel, Monique couturière à domicile. avant de s’occuper à temps plein de ses trois enfants. Aujourd’hui, la famille s’est agrandie de cinq petits-enfants.

Michel François et Jeannine Dulieu vivent dans la maison François depuis 1973, à Marbehan. Parents de deux filles, ils ont aujourd’hui cinq petits-enfants avec ils aiment partager leur passion de la nature. Michel est un amoureux des bois et de la pêche, Jeannine adore le jardinage. Elle réalise d’ailleurs un véritable havre de paix depuis la retraite.

Denise et René Anselme-Thiry se sont rencontrés aux quilles. Ils ont usé quelques pistes des différents cafés du coin. Denise a été employée administrative et René poseur de voies puis conducteur à la SNCB. Ils ont deux enfants et deux petits-enfants.

Les couples célébrant leurs noces de diamant sont parus dans une précédente édition.