Marbehan, un village en scènes, ces 16 et 23 avril

Les scènes seront jouées dans des lieux iconiques de Marbehan, essentiellement par des personnes du village.

"On s’est réuni, avec des anciens du village, on s’est rassemblé à plusieurs reprises, pour se souvenir d’anecdotes et d’histoires marrantes liées à Marbehan, explique Françoise Daussin, l’une des chevilles ouvrières de l’organisation. Forcément, il y avait beaucoup de choses à raconter, et on a dû sélectionner. "

Une vingtaine de comédiens

Au programme, on retrouve sept saynètes et une vingtaine de comédiens, dont huit enfants et adolescents. "Dès le départ, on voulait impliquer des jeunes du village", se réjouit Françoise Daussin.

Parmi les comédiens, beaucoup de villageois, débutants ou amateurs, mais aussi des pros, comme Françoise Einsweiler.

Les comédiens habaysiens Jules Gouverneur et Edmée Garant sont également de la partie. À la mise en scène, on retrouve le spécialiste Miguel Lamoline.

"Une belle expérience et une belle cohésion", salue Françoise Daussin.

Cet événement s’inscrit dans le cadre des 150 ans de la paroisse de Marbehan, célébrés chaque mois par une activité différente.

Rendez-vous à l’ancienne poste (2, place de la Gare). Départs à 14h et 16 h, les dimanches 16 et 23 avril. Des alternatives sont prévues en cas de mauvais temps. PAF: 8 €/adulte, gratuit pour les moins de 12 ans. Uniquement sur réservation.

Infos et réservations: 0491 88 62 44, francoisedaussin@gmail.com ou 0473 84 47 12, helene.degrox@skynet.be.