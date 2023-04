François Boueyrie revient au cinéma Le Foyer

Une réalisation en autonomie

Le réalisateur de 27 ans est journaliste et travaille à la RTBF pour l’émission "Alors on change". "Je me spécialise dans les questions sociales et environnementales, détaille François Boueyrie. "À nos enfants"est mon premier long-métrage, même si j’en ai déjà réalisé d’autres plus courts. C’est mon premier vrai film documentaire que j’ai réalisé en autonomie: j’ai filmé, pris le son et monté tout moi-même."

En 2018, il termine ses études et envoie plusieurs mails à différentes associations. "J’avais une caméra et envie de voyager. Une ONG, Fidesco, m’a envoyé vers un de leurs partenaires à Madagascar. J’ai fait un court-métrage de 28 minutes que j’ai envoyé à Fidesco." Ils l’ont refusé. Et lui ont proposé de créer un documentaire plus long, dans deux pays supplémentaires.

Produit du terroir

S’il a réalisé le film seul, François Boueyrie a su bien s’entourer. Accompagné d’un traducteur pour les interviews dont il ne connaissait pas la langue, toute une partie de la post-production a été réalisée par quelques-uns de ses amis. "Je ne me suis entouré que d’amis d’enfance, originaires de la province. La musique a été composée et enregistrée par Elyo Garnier, mon meilleur ami, originaire de Léglise. Il sera aussi présent à la projection au Foyer, ce sera super-intéressant de l’entendre expliquer comment on compose des bandes originales. Guillaume Morisod a fait le mixage, il était aussi à Saint-Benoît avec moi. Clément Steffen a fait l’étalonnage et Alec Bankhead l’affiche. J’ai eu cette chance de me faire aider par plein de copains pour les aspects que je ne savais pas gérer.".

De bons retours

Le film a déjà été projeté une première fois à Paris, par l’ONG Fidesco, le producteur du film. Et les réactions du public sont déjà excellentes. "Les retours étaient géniaux, s’enthousiasme l’Habaysien. J’ai travaillé quatre ans sur ce projet, depuis 2019. Je me rendais compte que j’avais besoin de retours, parce que je n’arrivais plus à avoir un regard honnête sur mon film. Cette projection à Paris m’a fait énormément de bien: je pouvais voir quand les gens souriaient, riaient, quelles scènes les touchaient. Ce qui était génial, c’était de voir que les thématiques parlaient à tout le monde. Même si le film se passe dans trois pays différents, la transmission, ce qu’on donne pour nos enfants, l’avenir. N’importe quelle personne peut s’y retrouver.".

Le film est donc à découvrir ce jeudi 13 avril, 20 heures, au cinéma Le Foyer. La séance, organisée par le Centre culturel de Habay, sera suivie d’un moment de questions-réponses avec le réalisateur et le compositeur. "On pourra même boire un Orval à la fin !", conclut François Boueyrie.

Réservations: www.habay-culture.be ou 063 42 41 07/PAF: 5 €